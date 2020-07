Danmarks næststørste bryggeri beklager over for sine kunder, at de kan opleve udsolgte varer og svingende levering.

Danmarks næststørste bryggeri, Royal Unibrew, har svært ved at følge med efterspørgslen på drikkevarer efter genåbningen i maj.

Hos Carlsberg er der ingen problemer, men der produceres på højtryk.

I en henvendelse til sine kunder beklager Royal Unibrew, »at den svingende leveringsevne fortsætter lidt endnu.«

Ifølge Royal Unibrew er det en kombination af flere ting, der har givet bryggeriet produktions- og leveringsproblemer.

»Vi står lige nu i en uvant situation, som ingen har prøvet før. Ontrade markedet (barer og restauranter, red.) har været lukket ned i en længere periode, og siden genåbningen i maj har efterspørgslen på drikkevarer været enorm, samtidig med at forbrugernes adfærd har ændret sig,« skriver Royal Unibrew til kunderne under overskriften ”Leveringssituationen”.

Adfærdsændringen har givet problemer i produktionen, hvor bryggeriet »ind i mellem« har haft svært ved at følge med efterspørgslen.

Finans har flere gange skriftligt forsøgt at få en kommentar fra Royal Unibrew, dog uden held.

Men produktionsproblemerne er sandsynligvis en udløber af, at Royal Unibrew valgte at hjemsende flere af sine medarbejdere som en del af regeringens støttepakke. Og det har besværliggjort genstarten af produktionen i fuldt omfang.

Hos Danmarks største bryggeri, Carlsberg, afviser man at have problemer med leveringen af varer.

»Sandheden er, at vi brygger for fuld kraft igen fra i tirsdags. Mandag lukkede undervisnings- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen vores alkoholbase-projekt i Fredericia ned. Op til halvdelen af bryggeriet har været omlagt til at producere alkoholbase siden starten af april. Nu er lagrene fyldt godt op, og vi gik i sidste uge tilbage til at brygge øl og Somersby igen,« siger kommunikationschef Kasper Elbjørn fra Carlsberg.

I modsætning til Royal Unibrew, så har Carlsberg holdt sin produktion kørende, mens der sideløbende er blevet produceret alkohol til eksempelvis håndsprit.

»Men det er rigtigt, at vi har travlt på bryggeriet i Fredericia, fordi vi nu både leverer til barer og restauranter, detail- og grænsehandlen. Det er dog noget som bryggeriarbejderne har glædet sig til, så jeg tror nok, at de skal klare den,« siger Kasper Elbjørn.

Flere restauratører, som Finans har talt med, er nervøse for, om Royal Unibrew kan levere nok varer i takt med, at sommerferien for alvor går i gang.

Især fordi de venter mange kunder i en sommer, hvor et flertal af danskerne forventes at holde ferie i Danmark.

»Den største udfordring er vores dåser, da salget til både supermarkeder og grænsehandel er langt højere end ventet. Dette forventes at fortsætte indtil september, hvor vi i perioden vil opleve udsolgte varer. ...vi er stadig fuldt ud leveringsdygtige på alle fustager (fadøl, red.),« skriver Royal Unibrew i sin henvendelse til kunderne.

Hos Carlsberg er man derimod ikke bange for at give en ”øl-garanti”.

»Carlsberg, Tuborg og Jacobsen og Somersby kommer danskerne ikke til at løbe tør for. Jeg kan ikke tale for de andre bryggere, men jeg ved, at de små mikrobryggerier, der brugte Carlsberg Laboratoriums gærhotel under krisen, også er begyndt at brygge igen. Jeg gætter på, at vi alle gør alt for, at der er øl på hanerne,« siger Kasper Elbjørn.