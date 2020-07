Boeing betaler erstatning til ofre for ulykkesfly

Den amerikanske flyproducent Boeing har godkendt at betale erstatning til flere pårørende efter ulykke.

Den amerikanske flyproducent Boeing har godkendt at betale erstatning til næsten alle pårørende til ofrene efter dødsulykken med ulykkesflyet Boeing 737 Max i 2018.

Flyet, som var ejet det indonesiske selskab Lion Air, styrtede ned kort efter afgang fra Jakarta, som er hovedstad i Indonesien. Alle 189 ombord blev dræbt.

Fem måneder senere styrtede et tilsvarende fly ned i Etiopien, og de to fatale ulykker førte til, at flytypen fik et globalt flyveforbud, som fortsat er gældende.

Over 90 pct. af familierne til de dræbte i det indonesiske flystyrt har indgået aftale om erstatning efter et massesøgsmål mod Boeing.

Det er ikke oplyst, hvilket beløb, der bliver udbetalt i erstatning. Kilder oplyste i 2019 til nyhedsbureauet Reuters, at ofrenes familier hver har fået mindst 1,2 mio. dollars i erstatning.

Boeing arbejder i øjeblikket på at opnå flyvetilladelse for Boeing 737 Max hos de amerikanske luftfartsmyndigheder.