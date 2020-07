Bornholmsk reje-storfisker overdrager halv milliard til sønnerne

Reje-storfiskeren Kristian Barslund Jensen har overdraget livsværket Ocean Prawns til sine to sønner. Med sig får de halvdelen af egenkapitalen på 1 mia. kr.

Efter flere års tilløb har den bornholmske rejekonge Kristian Barslund Jensen overdraget sit livsværk Ocean Prawns til sine to sønner, der som en del af generationsskiftet har modtaget næsten 0,5 mia. kr.

Det viser et nyt årsregnskab, som Ocean Prawns, der hører til blandt Bornholms største virksomheder, netop har offentliggjort.

De indledende skridt til generationsskiftet blev taget allerede tilbage i 2012, men faldt endelig på plads sidste år – samme år som Kristian Barslund Jensen fyldte 70.

Generationsskiftet betyder, at de to sønner, Martin Barslund Juel Jensen og Daniel Barslund, nu har modtaget en godt halvdelen af familievirksomhedens egenkapital.

»Egenkapitalen er gennem udlodning af et ekstraordinært udbytte samt tilbagekøb af egne aktier reduceret med 457 mio. kr. Havde man ikke foretaget generationsskiftet ville resultatet efter skat have været 25 mio. kr. større og egenkapitalen over 1 mia. kr.,« skriver Ocean Prawns i regnskabet.

Men bag den lidt snørklede regnskabsformulering ligger en forholdsvis enkel manøvre, forklarer Kristian Barslund Jensen til Finans.

»Pengene er overført til mine sønners selskaber. Sådan er proceduren, når man laver et direkte generationsskifte,« siger han.

99 pct. Ocean Prawns er dermed overdraget til de to sønner.

Kristian Barslund Jensen sidder dog stadig på A-aktierne og har dermed den bestemmende indflydelse over selskabet - og han har bestemt ikke tænkt sig at trække sig tilbage foreløbig. Faktisk har Kristian Barslund Jensen tænkt sig at have fingrene dybt begravet i den daglige drift flere år frem.

»Måske vil jeg overveje at trække mig tilbage, når jeg bliver 75. Det må vi se på til den tid,« siger han.

Kristian Barslund Jensen lagde grundstenen til Ocean Prawns tilbage i 1976, da han sammen med en kompagnon købte sin første rejetrawler.

De følgende år voksede flåden støt og specialiserede sig i rejefiskeri ved Canada, som har vist sig at være en indbringende forretning.

Det netop offentliggjorte årsregnskab viser, at Ocean Prawns kommer ud af 2019 med et overskud efter skat på 84,4 mio. kr. mod et overskud på knap 61 mio. kr. året før. Omsætningen lå sidste år på 761 mio. kr.

Gennem årene har Ocean Prawns, der har hovedkvarter et stenkast fra havnen i Nexø, investeret kraftigt i andre virksomheder fra Bornholm. Bl.a. ejer koncernen 80 pct. af Svaneke Bryghus.