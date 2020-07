Stort flyselskab truer med at annullere ordrer på ulykkesfly

American Airlines har svært ved at finansiere flykøb på grund af coronakrisen.

American Airlines truer med at annullere nogle af selskabets ordrer på Boeing 737 Max flyene, som i marts 2019 fik inddraget flyvetilladelsen efter to flystyrt med i alt mere end 350 omkomne.

American Airlines ønsker at Boeing skal deltage i finansieringen af flyene.

Det amerikanske flyselskab har problemet med at finde penge til køb af flyene, efter at coronokrisen i en lang periode har lammet flytrafikken. Der skriver Wall Street Journal.

Flyene skal efter planen leveres i år, og Boeing har arbejdet for at finde finansieringskilder. En mulig løsning er, at flyproducentens finansselskab kan købe flyene og derefter lease dem til American Airlines.

Flyselskabet har i øjeblikket ordrer på i alt 76 Boeing MAX fly.

Boeing arbejder i øjeblikket hårdt på at overbevise FAA, de amerikanske luftfartsmyndigheder, om at flyet efter en række ændringer er sikkert, så det kan få tilladelse til at flyve igen.