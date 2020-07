Her ligger verdens største guldskat - og én familie får lov til at beholde den

Indiens Højesteret går imod lavere retsinstans og tilkender et yderst værdifuldt tempel til arvingerne efter familieoverhovedets død.

Hvis man får lov til at beholde ejerskabet over templet Sri Padmanabhaswamy i Indien, behøver man ikke spekulere over sin families ve og vel så langt ud i fremtiden, man overhovedet kan forestille sig.

Derfor er der nok også en vis glæde at spore hos den resterende del af det royale dynasti efter Sree Chithira Thirunal Balarama Varm.

Indiens Højesteret har nemlig dømt til familiens fordel, hvilket betyder, at de kan beholde ejerskabet over templet, der anslås at indeholde værdier i form af alt fra juveler til guld for enorme 20 mia. dollars, skriver bl.a. Bloomberg.

Det svarer til i omegnen af 130 mia. kr.

Sagen blev igangsat ved en lavere retsinstans for år tilbage, hvor der blev dømt imod familien, som på bagkant af familieoverhovedets død i 1991 dermed også har været uden rettighederne til en kæmpe pengetank.

Det er den afgørelse, der nu er blevet omstødt.

En række hindu-templer i Indien indeholder enorme formuer, og de er i praksis bl.a. med til at finansiere alt fra spirituelle institutioner og over til hospitaler og skoler. Det skyldes, at ejerne af de store skatte i nogle tilfælde donerer guld og andre værdifulde genstande til den slags formål.

Hvad der kommer til at ske fremover med Sri Padmanabhaswamy, er endnu uvist. Højesteret har dog gjort det klart, at familien nu kan nedsætte en ny komité, der kan beslutte sig for, hvad den vil gøre med templets formue.

Ejerfamilien har passet på templet gennem århundreder. Selv da den sydlige delstat Kerala, som templet ligger i, under royalt styre opgav selvstændighedskampen til fordel for et samlet Indien, fik familien lov til at fortsætte en administrerende funktion af Padmanabhaswamy-templet.

Gennem 500 år er tilbedere kommet til templet med deres offergaver.