Dømt dansk erhvervsmand gør comeback under nyt navn

En af danmarkshistoriens mest omtalte økonomiske storsvindlere forsøger sig med et nyt forretningseventyr. Denne gang syd for grænsen.

Den danske selskabstømmer Bjørn Stiedl, der tidligere er blevet idømt sammenlagt 14 års fængsel for alvorlig økonomisk kriminalitet, er tilbage.

Under et nyt navn - Conrad König - er den omstridte danske erhvervsmand i gang med at opbygge en ny forretning syd for grænsen i Tyskland. Det skriver Børsen.

Med danske investorer i ryggen vil Bjørn Stiedl via firmaet Airparkone udvikle og drive parkeringshuse i flere europæiske lande. Det fremgår af dokumenter, som Børsen har rekvireret.

Bjørn Stiedl vil ikke kommentere oplysningerne, men Thomas Wittenborg, der er storaktionær og direktør i p-firmaets irske moderselskab, bekræfter, at Conrad König og Bjørn Stiedl er én og samme person.

»Han er ansat ligesom andre mennesker er, og han har vel også brug for en chance igen for at komme videre med sit liv,« siger Thomas Wittenborg til Børsen.

Bjørn Stiedl har sammen med navne som Stein Bagger, Steen Gude og Kurt Thorsen skrevet sig ind på listen over danmarkshistoriens hårdeste straffe for økonomisk kriminalitet.

I 1999 blev Bjørn Stiedl idømt syv års fængsel for at have tømt 170 selskaber for 332 mio. kr. Det, der dengang blev døbt »danmarkshistoriens største tyveri.«

Senere fulgte en dom på 4,5 års fængsel for bedrageri og dernæst 3,5 års fængsel for groft skyldnersvig.

I den sidste sag havde Bjørn Stiedl skjult en formue på knap 15 mio. kr. og samtidig søgt om gældssanering. Formuen bestod bl.a. af ejendomme i Sydfrankrig og Spanien, kunst, en BMW, designermøbler, ure og millioner af kroner på bankkonti i Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Jersey.

Selv havde Bjørn Stiedl angivet sin formue til 30.000 kr., da han anmodede om at få sløjfet skattegæld for i alt 81 mio. kr.