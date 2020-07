Kendt urkoncern i største fyringsrunde i 30 år

2400 ansatte mister arbejdet på verdensplan efter koncernen for første gang kom ud med underskud efter et halvår.

Den schweiziske urkoncern Swatch Group AG planlægger at skære 2400 stillinger væk. Det er den største fyringsrunde i mere end 30 år.

Fyringerne sker som et led i en tilpasning i antallet af butikker på verdensplan efter et halvårsregnskab, der viste et fald i salget på 43 pct., og det første underskud nogensinde, skriver Bloomberg.

Swatch producerer blandt andet urmærkerne Omega og Longines foruden selvfølgelig Swatch.

Det er første gang i lang tid, at urkoncernen gør brug af fyringer i så stor stil. Selv under finanskrisen i 2009 kunne man i højere grad finde besparelser andre steder. Men dette år er anderledes, lyder det fra koncernens topchef Nick Hayek.

»Winston Churchill sagde engang, at ”man aldrig skulle spilde en god krise” og det er nøjagtig, hvad vi har tænkt os rette os efter. Især i andet halvår,« lød det fra Nick Hayek i en forudindtalt videobesked i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten.

På trods af problemerne i første halvår forventer Swatch, at komme ud af 2020 med overskud i takt med at flere lande genåbner efter lockdown under coronakrisen.

I andet halvår vil Swatch introducere flere nyheder. Blandt andet et SmartWatch under sit Tissot varemærke.

Swatch har endnu ikke offentliggjort planer for alle butikslukningerne.

Kun står det klart, at der vil blive lukket butikker i Hongkong, og at man dropper salget af Calvin Klein ure efter at have haft mærket på kontrakt i 22 år. En del butikslukninger relaterer sig til opsigelsen af den kontrakt.

Desuden vil koncernen forsøge at dreje mere af salget over mod e-handel frem for fysiske butikker.

Swatch er stadig mærket af coronakrisen, hvor kun omkring halvdelen af koncernens ansatte i Schweiz er tilbage på fuld tid. 6000 ansatte er på nedsat tid og 2500 er på tvungen ferie eller afspadserer.

Næsten 80 pct. af koncernens salgssteder var lukket rundt omkring i verden under forskellige landes lockdowns, og Swatch benyttede lejligheden til at lukke 260 salgssteder permanent og har i dag omkring 1800 butikker, skriver Bloomberg.