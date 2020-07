Stor hotelkoncern konkurs

Coronakrisen har skubbet Maribel ud over kanten. Den nordiske hotelkoncern har næsten 1 mia. kr. i gæld.

Den nordiske hotelkoncern Maribel, der driver næsten 50 hoteller i Norden, er gået konkurs. Det skriver Dagens Næringsliv.

Allerede i vinter kæmpede hotelkæden med store underskud, og situationen var så presset, at den gældsplagede hotelkoncern endte med at bryde sine lånebetingelser.

Nu har coronakrisen skubbet Maribel det sidste stykke ud over kanten.

»Vi har siden efteråret sidste år arbejdet hårdt på at få en langsigtet finansiering med vores tre hovedkreditorer Vastint, Host og Marriott. Desværre nåede vi ikke i mål med dette, før coronakrisen ramte,« siger Maribel-chef Pål Mørch til Dagens Næringsliv.

Konkursen vedører ikke Maribel-koncernens danske hoteller, der omfatter First Hotel Kong Frederik i København, First Hotel Grand i Odense og First Hotel Aalborg.

Maribel blev skabt i 2018, da norske First Hotels fusionerede med Belvar, som bl.a. er europæisk samarbejdspartner med Marriott. Koncernen driver hoteller under navnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

Maribel-koncernen er gået konkurs med en gæld på næsten 1 mia. kr., hvoraf størstedelen er kortsigtet gæld. Den norske erhvervsmand Asmund Haare, der er grundlægger af First Hotels og medejer af den nu krakkede koncern, står til at miste flere hundrede millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Selvom Maribel har drevet en lang række hoteller rundt om i Norden, ejer koncernen ingen hotelejendomme. Det er derfor op til ejerne af de ejendomme, hvor hotellerne ligger, samt konkursboets bestyrere, hvad der nu skal ske.

Kurator Egil Hatling siger til E24.no, at målet er at kunne videreføre driften af hotellerne.

Udover Asmund Aare er Maribel-koncernen ejet af Mads Jacobsen og Rune Firing, der stod bag Belvar.