Uanset om de har været direkte påvirket af coronakrisen eller ej, vil virksomheder, deres ledelser og professionelle rådgivere få pandemien at føle i form af markant dyrere forsikringer. Privatkunder ser dog ud til at gå fri.

Ingen aner endnu, hvor dyr en katastrofe covid-19-pandemien bliver. Men allerede nu spår alle eksperter og aktører i forsikringsmarkedet, at den globale krise vil give et spark opad i prisen på forsikringer til virksomheder, deres ledelser og rådgiverne.

»Der er ingen tvivl om, at der kommer præmieforhøjelser,« siger Carsten Dalgaard, afdelingschef i Riskpoint, der rådgiver erhvervsvirksomheder om risiko og forsikring.

»Vi kan se, at i alle nye forsikringsdækninger af følger af udbrud af smitsomme sygdomme lægger man en undtagelse ind for skader som følge af covid-19. De vil jo ikke forsikre et brændende hus. Hvad detaljerne bliver, får vi nok først at vide i efteråret, når man måske har et overblik over omkostningerne ved covid-19 for forsikringsindustrien,« siger Carsten Dalgaard.

Det må forventes, at coronakrisen vil medvirke til yderligere stramninger af betingelser og begrænsning af dækninger. Jesper Ravn, partner i Arklaw

I Danmark ser covid-19-udbruddet faktisk ud til at blive en relativt billig omgang for forsikringsbranchen, fordi statens hjælpepakker har taget noget af læsset, og desuden tager det relativt fintmaskede danske velfærdssystem mange af udgifterne til ledige og syge,

Men erhvervslivet vil blive ramt, fordi priserne på forsikringer i forvejen var på vej op.

Det gælder f.eks. ansvarsforsikringer til direktører og bestyrelser og deres rådgivere, nemlig advokater og revisorer.

Jesper Ravn, som er partner i advokatfirmaet Arklaw og specialist i forsikringsret, peger på, at der igennem de senere år allerede har været en stor stigning i antallet af sager om erstatning for professionelt ansvar og bestyrelses- og ledelsesansvar. Nogle blev anlagt af Finansiel Stabilitet, andre i OW Bunker-komplekset og efter Danske Banks hvidvasksager.

»Derfor så vi allerede fra slutningen af 2019 større prisstigninger, og det må forventes, at coronakrisen vil medvirke til yderligere stramninger af betingelser og begrænsning af dækninger,« siger Jesper Ravn.

Desuden var der før coronakrisen prispres på de forsikringer, virksomhederne tegner for bl.a. tab på driften eller varelagre.

Forsikringsmarkedet er afhængig af, at der ultimativt er nogle investorer, der vil skyde penge i forsikringsselskaber og i deres forsikringsselskaber, nemlig genforsikringsselskaberne.

»Inden covid-19 var der i markedet begyndt at blive en mangel på kapital, og branchen var presset af, at der har været mange naturkatastrofer,« siger Henrik Larsen, direktør i den danske afdeling af det globale forsikringsmæglerfirma Marsh.

Han fortæller, at priserne generelt er stigende, og at størrelsen på prishoppet afhænger af mange faktorer.

»Der er forskel på branchen og forsikringstyper. Udover prisstigninger vil der komme en række undtagelser, som jeg forventer bliver et stort diskussionsområde,« siger Henrik Larsen.

Ingen af dem forventer, at privatkunderne vil blive ramt af præmiestigninger. Heller ikke på rejseforsikringer.

»Jeg tror ikke, det vil føre til dyrere rejseforsikringer. Måske vil man indføre visse undtagelser i dækningerne, men som udgangspunkt vil det ikke blive dyrere. Vi vil hos os betragte dette som en såkaldt 100 års hændelse, og det betyder, at det ikke er noget, vi forventer, vi bliver ramt af snart igen,« siger David Kraul, adm. direktør i rejseforsikringsselskabet Europæiske ERV.