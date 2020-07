Her er Netflix' mest populære film

Netflix løfter nu sløret for, hvilke af deres egenproducerede spillefilm, der er flest seere til.

Extraction med Chris Hemsworth i hovedrollen er den mest populære film, som Netflix selv har produceret.

I hvert fald hvis man måler på succesen de første fire uger efter lanceringen, skriver Bloomberg.

Netflix har nemlig for første gang nogensinde løftet noget af sløret for, hvilke film der falder i abonnenternes smag, og efter Extraction kommer film som Bird Box, Spenser Confidential og 6 Underground.

Bird Box har den kendte Sandra Bullock i hovedrollen, og filmen er dermed et godt symbol på brugernes præferencer.

De mange Netflix-brugere har nemlig en forkærlighed for allerede kendte navne, hvilket yderligere understreges af, at flere af de øvrige mest populære film har verdensstjerner som Mark Wahlberg og Ryan Reynolds i nøgleroller.

»Vi ønsker at have en film af betydning hver anden uge. For en er det Extraction, og for en anden vil det være The Wrong Missy,« siger Scott Stuber, chef for Netflix’ filmdivision ifølge Bloomberg.

På top 10-listen findes også bl.a. komedien Murder Mystery og The Irishman.