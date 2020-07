Warren Buffett har i den grad noget at glæde sig over, når det kommer til Apple.

Den legendariske investor Warren Buffett og selskabet Berkshire Hathaway er siden begyndelsen af marts blevet 40 mia. dollars rigere som følge af Apples kursridt. Det skriver CNBC.

Dermed har selskabet også kunnet redde noget af sit tab, eftersom resten af porteføljen, ikke mindst aktier i forsikringsselskaber og energibranchen, har klaret sig virkelig dårligt.

»Havde han fastholdt sin beslutning om kun at købe valueaktier, havde porteføljen ikke klaret sig nær så godt. Når alt kommer til alt, vil hans aktionærer takke ham for det,« siger Cathy Seifert, Berkshire Hathaway-analytiker i CFRA Research, til CNBC.

Warrant Buffetts investeringsselskab har nu Apple-aktier til en samlet værdi af 95 mia. dollars og er dermed Apples næststørste aktionær efter Vanguard.

Apple-aktien er for året steget med 32 pct. trods den store kursmæssige nedtur i særligt marts måned.

Apple vandt i går en stor appelsag, der gør, at selskabet ikke skal betale 97 mia. kr. i skat til Irland, sådan som EU-Kommissionen med konkurrencekommissær Margrethe Vestager i spidsen havde krævet.

Sagen var en af de skattesager, som EU-Kommissionen havde indledt mod multinationale selskaber, der betaler lav skat i Europa trods stor omsætning.

»EU-Kommissionen står fuldstændig bag målet om, at alle virksomheder skal betale en rimelig skatteandel. Hvis medlemslande giver visse multinationale selskaber skattemæssige fordele, som ikke er tilgængelige for deres konkurrenter, så skader det den fri konkurrence i EU. Samtidigt frarøves den offentlige kasse og borgere for midler til nødvendige investeringer - et behov, som er endnu mere akut i krisetider,« udtalte Margrethe Vestager.