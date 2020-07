Luftfartsgigant skrotter verdens største jumbojet-flåde

British Airways vil sende samtlige af sine Boeing 747-fly på pension flere år før tid, oplyser flygiganten. Årsagen er coronakrisen.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Det kendte Boeing 747-fly, der mere populært går under navnet jumbojet, er snart fortid hos British Airways.

Den britiske luftfartsgigant har i dag verdens største flåde af Boeing 747’er, men nu skal hele flåden droppes tidligere end planlagt.

Det skriver britiske BBC.

Årsagen er den store nedtur, som den internationale rejse- og luftfartsindustri har oplevet i kølvandet på corona-pandemien.

»Det er med stor beklagelse, at vi kan bekræfte, at vi foreslår at pensionere hele vores 747-flåde med øjeblikkelig virkning,« siger en talsperson fra British Airways til BBC.

British Airways har i dag 31 Boeing 747-fly i sin flåde, og oprindeligt var det planen, at flyene skulle trækkes tilbage i 2024.

Men coronakrisen har fået det britiske flyselskab til at fremskynde processen.

»Det er usandsynligt, at vores Queen of the skies nogensinde vil flyve kommercielt for British Airways igen på grund af nedgangen i rejseaktiviteten, som skyldes corona-pandemien,« siger British Airways-talsmanden til BBC.

Fremover vil de to flytyper Airbus A350 og Boeing 787 Dreamliners udgøre kernen i British Airways' flåde.