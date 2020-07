Elselskab konkurs i Danmark

Med investor-millioner i ryggen ville norske Hudya erobre det danske marked. Sådan kom det ikke til at gå.

Det norske elselskab Hudya er efter få år på det danske marked gået konkurs. Det fremgår af en registrering på Statstidende og bekræftes på Hyduas danske hjemmeside.

Hudya kom til Danmark i slutningen af 2017 og har siden tilbudt både el, mobilabonnementer og refinansiering af forbrugslån til danske kunder. Men det har ikke været nogen god forretning.

To år i træk med underskud havde tømt pengekassen, og i det seneste regnskab rejste selskabets revisor betydelig tvivl om den fortsatte drift.

»Koncernen er afhængig af fortsat ekstern tilførsel af likviditet, som der pt. ikke foreligger tilsagn om,« lød det bl.a. fra revisoren.

Nu er Hudya gået konkurs i Danmark. Det gælder både selskabet Hudya ApS og Hudya Denmark A/S.

Finans forsøger at få en kommentar fra kurator Carsten Ceutz.

Hudya blev stiftet i Norge i 2016 af blandt andre Børge Leknes, Greger Teigre Wedel og Morten Kvam. Med investor-millioner i ryggen indtog de kort tid efter det danske marked, og ambitionerne var store.

Der skulle bygges en stor forretningsbase og ansættes flere medarbejdere. Målet var at kapre elkunder fra de mange andre udbydere herhjemme.

»Vi vil gerne væk fra, at man har en lav kilowatttime og så nogle abonnementer ved siden af. Vi vil gerne have en prissætning, som er lige ud af landevejen for alle vores produktområder, og vi siger direkte til kunden, hvad vi tjener på dem,« sagde direktør Lars Zillo Tidemann til Energiwatch.

Hudyas danske hjemmeside er nu skrællet ned til én enkelt forside, hvorpå det fremgår, at selskabet har indgivet konkursbegæring. Der henvises fremadrettet til kurator.