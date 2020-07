Du mangler at betale 9 kr. i fragt for en PostNord-pakke, lyder det seneste fupnummer på nettet, som inddrager PostNord.

Foretagsomme svindlere lukrerer nok engang på PostNord i forsøget på at aflure danskere kontooplysninger og personlige koder.

»Vi har ikke kunnet levere din pakke, da én eller flere af vores betingelser ikke var opfyldt,« lyder beskeden i en umiddelbart harmløs mail, som mange har modtaget på det seneste.

Ved første øjekast fremstår det, som at PostNord er afsenderen. Et nærmere tjek afslører dog hurtigt, at der i stedet for en servicemeddelelse fra PostNord er tale om endnu et fupnummer, som forsøger at lukrere på PostNord-navnet.

»Det er ærgerligt, at det overhovedet finder sted, men virkeligheden er desværre sådan, at nogle en gang imellem forsøger at svindle - og her har de altså valgt at bruge vores navn,« siger Henrik Larsen, chef for kundelinjen i PostNord.

Det er langt fra første gang, at den danske postkæmpe ufrivilligt inddrages i et forsøg på at fuppe uforsigtige danskere.

Det er ærgerligt, at det overhovedet finder sted, men det er desværre sådan, at virkeligheden er i dag. Henrik Larsen, chef for kundelinjen i PostNord

Af samme grund har PostNord et link på sin hjemmeside med advarslen: Pas på fup-beskeder.

Et klik på linket afslører en vifte af aktuelle fupbeskeder, der alle forsøger at give modtageren indtryk af, at beskeden vitterlig kommer fra Post Nord.

Det gør den dog ikke, og i det øjeblik at PostNord bliver opmærksom på fupnummeret, udsendes en advarsel om svindlen på hjemmesiden, via sociale medier og app’en ”Mit digitale selvforsvar”, som blev lanceret i 2017.

»Selv om fupnummeret ikke har noget at gøre med os, ser vi det som vores samfundsansvar at oplyse om svindelforsøget så bredt og hurtigt som overhovedet muligt for at undgå, at folk bliver snydt,« siger Henrik Larsen.

Han fortæller, at PostNord typisk inddrages i fupbeskeder måske 10 gange om året. Det sker gerne i forbindelse begivenheder og højtider som jul og Black Friday, hvor svindlerne ved, at mange har handlet på nettet.

»På den måde er svindlerne jo snedige nok, men det er også mit indtryk, at danskerne generelt er rigtig gode til at gennemskue de her falske beskeder. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en besked er fra PostNord eller ej, vil jeg dog altid opfordre til, at man tjekker med os eller "Mit digitale selvforsvar",« siger Henrik Larsen.

PostNord er langt fra alene om ufrivilligt at blive inddraget i svindleres forsøg på at fuppe danskerne på nettet.

Også Nets, Nemid og Skat er blandt svindlernes foretrukne firmaer og tjenester, når det gælder om at få uopmærksomme danskere i nettet.

Forbrugerrådet Tænk har tidligere udsendt en rapport, der viser, at omkring hver syvende dansker har oplevet at blive snydt på nettet, og sidste år modtog politiet 22.467 anmeldelser om databedrageri.