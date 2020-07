Karsten Rees livsværk solgt i milliardhandel

DBA og Bilbasen skifter hænder.

Da den amerikanske it-koncern eBay i 2008 købte Den Blå Avis for 2,1 mia. kr., gjorde det Karsten Ree til en af Danmarks rigeste personer.

Nu bliver DBA sammen med Bilbasen solgt videre i en ny stor milliardhandel.

eBay har solgt hele sin forretning eBay Classifieds, som driver en række digitale markedspladser i forskellige lande, herunder DBA og Bilbasen i Danmark. Køberen er den norske koncern Adevinta.

Men faktisk er det et andet selskab, som overtager DBA og Bilbasen.

Som en del af handlen har Adevinta nemlig sagt ja til at videresælge de danske markedspladser til den norske mediekoncern Schibsted, som er største aktionær i Adevinta.

»Vi har gennem længere tid kigget nøje på Danmark, og overtagelsen af Bilbasen.dk og DBA er en unik mulighed for Schibsted for at få adgang til et digitalt attraktivt marked for rubrikannoncer,« siger Kristin Skogen Lund, adm. direktør i Schibsted, i en pressemeddelelse.

DBA, der oprindeligt hed Den Blå Avis, var en reklameavis, hvor privatpersoner kunne købe brugte varer. Karsten Ree solgte hele virksomheden i 2008 for 2,1 mia. kr. i en handel, der også omfattede Bilbasen.

Siden er DBA sammen med Bilbasen blevet en stor digital succes med høj omsætning og millioner af månedlige besøg. I 2019 omsatte eBays danske forretninger for 350 mio. kr. og tjente 66 mio. kr. efter skat.

Nu kommer forretningen så på Schibsteds hænder. Handlen værdisætter de danske markedspladser til 2,2 mia. kr., oplyser Schibsted.

Schibsted er som sagt største aktionær i Adevinta, som altså overtager resten af eBay Classifieds. Salget indebærer, at eBay får 2,5 mia. dollars i kontanter og 540 mio. Adevinta-aktier.

Aftalen har en samlet værdi af 9,2 mia. dollars.

»Med opkøbet af eBay Classifieds Group bliver Adevinta det største rubrikselskab på nettet i verden,« siger Rolv Erik Ryssdal, adm. direktør i Adevinta, som i forvejen har en række online markedspladser i sin portefølje.

Aftalen mellem Adevinta og eBay ventes at blive gennemført i løbet af første kvartal næste år.