I efteråret vil Coop lave 15 nye testbutikker undet et nyt navn i discountsegmentet. Det kan føre til en ny permanent kæde i 2021.

Til efteråret bliver en ny lavpriskæde i dagligvarebranchen testet for danskerne. Det er dagligvarekæmpen Coop, der står bag det nye koncept.

Hvad den nye kæde skal hedde, og hvor i landet den skal testes, holder Coop tæt til kroppen med. Dog bekræfter Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, at man nu »går ind i en ny fase af testen af fremtidens lavprissupermarked«.

I det segment er Coop i øjeblikket repræsenteret af kæden Fakta, som har 420 butikker landet over.

»Vi er allerede i gang fem steder, nogle steder under navnet Coop Hverdag, andre steder under Fakta-navnet. I den næste fase – som kommer til at omfatte omkring 15 butikker i løbet af efteråret – prøver vi nogle andre elementer. Først i 2021 beslutter vi, om vi skal skabe en helt ny kæde,« skriver Jens Juul Nielsen i en mail.

Kan du bekræfte, at de 15 testbutikker i efteråret får et nyt navn, der ikke er set under Coop før?

»Der testes et nyt kædenavn,« lyder det lettere kryptiske svar fra Jens Juul Nielsen.

I 2019 besluttede Coop at teste navnet Coop Hverdag på 10 Fakta-butikker. Derudover forsøgte Coop også at omdanne en SuperBrugsen til testkonceptet Coop Mad.

Coop driver over 1.000 butikker i kæderne Fakta, Irma, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og LokalBrugsen. Udover dagligvarer har Coop også en række andre aktiviteter, heriblandt inden for ejendomme samt butikskæden FDB Møbler. Coop-koncernen ejes af 1,8 mio. medlemmer.