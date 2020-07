Luftfartsselskabet oplyser, at det sker på grund af de mange restriktioner, som luftfarten oplever.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Luftfartsselskabet Jet Time har indgivet konkursbegæring, men vil genopstå under navnet Jettime A/S som nyt dansk charterselskab.

Selskabets ejer og private investor Lars Thuesen tror på, at der findes et marked for et selvstændigt dansk charterselskab, så snart situationen efter corona bliver normaliseret.

»Jeg er overbevist om, at der også post Corona er plads til et stærkt, uafhængigt og profitabelt dansk charterflyselskab, der kan servicere nordiske charterkunder. Chartermarkedet forventes først at være tilbage på lønsomt niveau til sommeren 2021. Med udløbet af de generelle hjælpepakker i juli og august og uden nogen specifik hjælp til flyselskaber, udover til SAS, var der ikke forudsætninger for at videreføre det gamle Jet Time A/S, desværre. Det nye Jettime a/s vil lettere kunne navigere gennem en stærkt tabsgivende vintersæson og stå stærkere til næste sommer,« lyder det fra Lars Thuesen.

For Jet Time har konsekvenserne af nedlukningen været, at alle Jet Times fly har stået på jorden siden den 23. marts og 95 pct. af de over 400 ansatte har været hjemsendt.

Jet Time gennemførte den største fyringsrunde i selskabets historie for få uger siden i et yderligere forsøg på at redde selskabet.

»Jet Time har ikke haft indtægter siden den 23. marts. Med faste udgifter til løn, flyleje med mere på ca. 40 millioner kr. om måneden og ingen udsigt til nævneværdige indtægter før tidligst til april/maj 2021, var det ikke muligt at redde selskabet uden hjælp fra Regeringen. I perioden fra marts til juli har selskabet modtaget knap 80 millioner kr. i lønkompensation og tilskud til faste udgifter, men det ophører nu og ingen ny hjælp er stillet i udsigt,« skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Ifølge meddelelsen fra selskabet har Lars Thuesen bedt ledelsen og et antal nøglemedarbejdere fra det gamle selskab om at ”bygge et nyt og stærkt Jettime op med samme gode service baseret på et nordisk DNA”.

»Jeg valgte at registrere et nyt flyselskab tilbage i begyndelsen af juni måned, da det begyndte at blive tydeligt, at der ikke ville komme specifik hjælp til andre flyselskaber end SAS. Dele af aktiverne fra det gamle Jet Time videreføres i det nye selskab. Det gælder såvel et lille team af medarbejdere inklusiv administrerende direktør Jørgen Holme, 5 passagerfly af typen Boeing 737, tekniske platforme samt start og landingstilladelser,« udtaler Lars Thuesen.

Ifølge selskabet var det coronapandemien, der tvang selskabet til at indgive sin egen konkursbegæring. Selskabet forventer at blive erklæret konkurs inden for det næste døgn.

»2020 så ellers ud til at blive det bedste år for Jet Time nogensinde. Selskabets 11 passagerfly var fuldt bookede til charterflyvninger hele sommeren samt til opgaver, hvor Jet Time flyver på vegne af andre flyselskaber,« hedder det i pressemeddelelsen.