Efter de voldsomme uroligheder efter drabet på George Floyd er salget af tåregaspistoler til 2.100 kr. eksploderet.

Selskabet leverede egentlig hovedsageligt tåregas til politiet og militæret.

Men Byrna Technologies har fået sin sin pistol til ”hjemmebrug”, med tilhørende bolde bestående af en blanding af tåregas og peberspray, revet ned fra hylderne, skriver Bloomberg.

Den store stigning i efterspørgslen er kommet efter politiets mord på George Flyod og de deraffølgende demonstrationer og uroligheder. Flere af dem temmelig voldelige.

Byrnas håndvåben, der ligner en pistol til forveksling, kan købes for omkring 2.100 kr. (325 USD), og ammunitionen koster 300 dollars for en kasse med 95 kugler.

Vil man have lasersigte, medfølgende målskiver og et hylster, koster det ekstra.

I de seneste tre måneder har selskabet solgt for næsten 7 mio. kr. af sin model Byrna HD. Det er 36 gange mere end i den samme periode året før.

Byrne markedsfører pistolen som »et effektivt ikke-dræbende alternativ til beskyttelse af personer og ejendom.«

Kursen på selskabets aktie er steget med 500 pct. i år og alene med 300 pct., siden George Floyd blev dræbt.

Selv om det ikke er et dræbende våben, advarer flere eksperter om, at det er et farligt våben, der kan skade folk alvorligt.

Pistolen fungerer som en paintballpistol ved, at boldene affyres ved hjælp af sammenpresset luft. Af samme grund kræver det ikke en våbentilladelse, da pistolen ikke falder ind under den amerikanske våbenlovgivning.

Den affyrede bold går i stykker, når den rammer noget, og den kan »uskadeliggøre en person i op til 30 min ved at forårsage midlertidig blindhed og vejrtrækningsproblemer.«

Af selskabets hjemmeside fremgår det, at man på grund af en ekstraordinært store efterspørgsel kan komme til at vente mere end otte uger på levering.