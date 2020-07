Verdens næststørste passagerfly fløj væk - og havnede i ørkenen

På en flykirkegård i Mojave-ørkenen står nu endnu et eksemplar af et ikonisk fly, som de fleste kender.

Australiens største luftfartsselskab, Qantas, har nu sagt endegyldigt farvel til sit sidste fly af typen Boeing 747. Det skete, kun få dage efter at British Airways meddelte, at man sender samtlige af sine Boeing 747-fly på pension flere år før tid.

Hundredvis af fremmødte var onsdag mødt op i Sydney Airport for at tage afsked med Qantas' ikoniske Boeing 747, som over et halvt århundrede har fragtet mere end 250 mio. passagerer, heriblandt Dronning Elizabeth II.

»Det er svært at overdrive den betydning, som Boeing 747 har haft for luftfarten og et land så langt væk som Australien,« sagde Alan Joyce, adm. direktør i Qantas.

Coronapandemien, der har sendt luftfartsindustrien ud i en historisk krise, har fået flere luftfartsselskaber til at udfase deres Boeing 747'ere tidligere end planlagt.

British Airways har i dag 31 Boeing 747-fly i sin flåde, hvilket gør den til verdens største. Oprindeligt var det planen, at flyene skulle trækkes tilbage i 2024.

Men coronakrisen har fået det britiske flyselskab til at fremskynde processen.

»Det er usandsynligt, at vores Queen of the skies nogensinde vil flyve kommercielt for British Airways igen på grund af nedgangen i rejseaktiviteten, som skyldes corona-pandemien,« siger en talsperson for British Airways til BBC.

Det sidste af Qantas' Boeing 747-fly står nu parkeret i Mojave-ørkenen i USA. Her står i forvejen hundredvis af andre udtjente fly, som venter på deres endelige skæbne.

Boeing 747, populært kaldet jumbojet, er verdens næststørste passagerfly kun overgået af Airbus A380.

Qantas, som altså nu ikke længere råder over denne flytype, fyrede for nyligt 6.000 ansatte i et forsøg på at overleve coronakrisen. Selskabet skal lave nedskæringer for i alt 66 mia. kr.

Mens antallet af indenrigsrejser er begyndt at stige igen i Australien, forventes landets grænser udadtil at være lukkede indtil 2021.