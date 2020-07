Stor chokoladekrig slut: Ritter Sport har retten til kvadratet

I 10 år har chokoladeproducenten Milka sat spørgsmålstegn ved Ritter Sports beskyttede eneret på den kvadratiske form. Men nu har den tyske højesteret talt og sat punktum i sagen til fordel for Ritter Sport.

Torsdag morgen afsagde den tyske højesteret i Karslruhe en kendelse om, at det kun er Ritter Sport, der må markedsføre og sælge chokolade i den karakteristiske, kvadratiske form i Tyskland.

Det skriver bl.a. den tyske boulevardavis Bild og BBC.

I dommen hedder det bl.a., at »kunden ser kendetegn på chokolade fra et bestemt firma ud fra formen og indpakningen.«

Med andre ord sættes der lighedstegn mellem kvadratet og Ritter Sport, som øvrige producenter med dommens ord ikke må lukrere på.

Ritter Sport har i årtier markedsført sig med den kvadratiske form, og allerede i 1993 lod de indpakningen varemærkebeskytte.

Det ville den schweziske konkurrent Milka, ejet af den amerikanske koncern Mondelēz, dog ikke umiddelbart acceptere og anlagde derfor sag mod Ritter Sport.

En retssag, som de nu endegyldigt har tabt.

Sagen er relativt kompliceret, for i Tyskland kan et varemærke normalt ikke opnå beskyttelse, hvis en form »tilfører varen en væsentlig værdi.«

Men for Ritter Sport er det ifølge dommerne ved den øverste civile retsinstans i Tyskland netop tilfældet og årsag til dommens udfald.

For forbrugeren forbinder indpakningen og formen med chokoladens oprindelse og en bestemt kvalitet, når de vælger at købe Ritter Sport, men den bidrager ikke med en ekstra kunstnerisk værdi eller giver en merpris.

På baggrund af det lidt modstridende dilemma har afgørelsen ikke været ligetil og mange år undervejs.

Tilbage i maj udtalte højesteretsdommmer Thomas Koch, at han formodede, at forbrugerne forbandt den kvadratiske indpakning som et tegn på en bestemt oprindelse. Men at også markedsføringen med sloganet »kvadratisk, praktisk, god,« ville komme til at spille en rolle i vurderingen af sagen.

Og det er ikke første gang, at chokoladeproducenten Milka indbragte kvadratet for retten. Siden 2010 har de to chokoladegiganter udkæmpet flere slag ved både patentdomstolen og én gang tidligere ved højesteret.

Milka har dog ikke villet acceptere afgørelserne.

Der har været sået tvivl undervejs, men dommene er i sidste ende hver gang faldet ud til fordel for Ritter Sport.

Det er ikke kun Ritter Sport, der har opnået beskyttelse af en bestemt indpakning.

Blandt chokoladeproducenter er indpakningen af Ferreros mælkesnitte og Rocherkugle samt Lindts guldhare også noget, de har eneret på.

Chokoladevirksomheden bag Ritter Sport blev grundlagt i 1912 af ægteparret Alfred Eugen Ritter og Clara Ritter i den sydtyske by Bad Cannstatt.