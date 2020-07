Manglen på udenlandske turister og forretningsfolk gør ondt på taxabranchen. Landets største selskab ligger stadig 40 pct. under normal omsætning.

Der er kommet liv i gader og stræder og på mange områder er Danmark ved at blive normaliseret. Men for taxachauffører mangler der én meget vigtig ting: De udenlandske turister og forretningsfolk.

»Vi lever i høj grad af turister og af ture fra lufthavnen. Så når Kastrup Lufthavn mister 95 pct. af sine gæster, er det klart, at vi kan mærke det. Specielt omkring København er der tradition for en rigtig stor turistsæson, og den er udeblevet i år. Det har gjort ondt,« siger Carsten Aastrup, direktør for Dantaxi, som er landet største taxaselskab.

I forhold til tidligere år er omsætningen nede med omkring 40 pct. i øjeblikket, fortæller han, efter at være faldet til omkring en tiendedel af normalen under nedlukningen i marts og april.

Også hos Viggo, der med 54 vogne er en af de nye, små taxaselskaber, kan man mærke den manglende trafik ind og ud af Danmark.

»Da lufthavnen forsvandt, forsvandt også 30-35 pct. af vores omsætning alene på grund af det, fordi vi har mange virksomhedskunder,« siger Kenneth Herschel, direktør for Viggo, som opererer i København.

Omsætningen i juni landede hos Viggo på indeks 70, altså et fald på 30 pct. i forhold til normalt.

Nattelivet er et stort segment for os. Fordi det lukker kl. 12, har vi nærmest nytårsaften hver fredag og lørdag, men kun fra midnat og en time frem. Carsten Aastrup, Dantaxi

Selvom danskerne i dag kan gå på restauranter og barer, lider taxachaufførerne også under restriktionerne her. Alt skal nemlig lukke inden midnat.

»Nattelivet er også et stort segment for os. Fordi det lukker kl. 12, har vi nærmest nytårsaften hver fredag og lørdag, men kun fra midnat og en time frem. Så lukker det fuldstændigt ned,« siger Carsten Aastrup.

Hvordan fremtiden bliver, afhænger i sagens natur af udviklingen inden for turisme og forretningsrejser fremover, men Kenneth Herschel fra Viggo er moderat optimistisk.

»Det værste er helt sikkert overstået nu. Og i løbet af efteråret forventer vi at være tilbage, ikke på 100 pct., men i noget, der ligner en mere normal hverdag,« siger han.

Her er Dantaxi-direktøren mere skeptisk og mener, at der skal være en behandling eller vaccine mod covid-19 klar, før alting retter sig op.

»Jeg tror, at der kommer både en anden, tredje og fjerde bølge. Før vi får en vaccine eller en behandling, vil der være meget usikkerhed. Det er for tidligt at vurdere, om vi overhovedet kommer tilbage på det niveau, vi var på før,« siger Carsten Aastrup.

Taxabranchen fik ligesom mange andre påvirkede brancher en hjælpepakke, som har holdt hånden under vognmændene. Men den forsvinder snart, og der er ikke meldt noget ud om en forlængelse.

»Jeg vil gerne rose politikerne for en effektiv hjælpepakke. Men den udløber den 8. august, og der er ret stor usikkerhed og bekymring om, hvad det betyder, når den udløber,« siger Carsten Aastrup.

Det bliver svært for branchen, hvis ikke der kommer mere gang i den hurtigst muligt. Michael Nielsen, Dansk Persontransport

Hvis ikke der bliver mere at lave, og hjælpepakken ikke bliver forlænget, må nogle vognmænd stemple ud, vurderer Michael Nielsen, direktør for brancheforeningen Dansk Persontransport.

»Så tror jeg, at nogle taxavognmænd kommer i problemer. Det bliver svært for branchen, hvis ikke der kommer mere gang i den hurtigst muligt. Så man kan hjælpe taxabranchen ved at ophæve spærretiden i nattelivet og den underlige regel om seks overnatninger, så der kommer flere tilrejsende. Det ville være fornuftigt,« siger han.