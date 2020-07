Elbilproducenten Tesla har tidligere arbejdet sammen med både Mercedes og Toyota om levering af batterier.

Teslas stifter og topchef Elon Musk meddeler noget overraskende, at hans bilfabrik er klar til at hjælpe sine konkurrenter med dele til elbiler.

Elbilproducenten har tidligere haft et samarbejde med både Mercedes og Toyota, hvor Tesla leverede batterier, skriver Reuters.

Gode, effektive og billige batterier er det måske største konkurrenceparameter, når det gælder elbiler og udbredelsen af dem.

»Tesla er åben over for at lade andre få en licens til vores software og levere drivmidler (powertrains, red.) og batterier. Vi forsøger blot at accelerere udbredelsen af bæredygtig energi, ikke at smadre vores konkurrenter,« lyder det i et tweet fra Elon Musk.

Ifølge mange analytikere og iagttagere af elbilbranchen er Tesla foran de fleste af sine konkurrenter på batteriområdet. Enkelte ser endda et Tesla i fremtiden som et egentlig energiselskab fremfor blot en bilproducent.

Det er stadig uklart, hvilken type af batterier Tesla vil tilbyde sine konkurrenter. Bilproducenten har et batteri joint-venture med Panasonic og køber også batterier fra kinesiske Contemporary Amperex Technology og LG Chem fra Sydkorea.

Tesla planlægger at bygge sin egen batterifabrik i forbindelse med sin bilfabrik i Freemont i Californien. Batterier anses for at være den dyreste enkeltkomponent i elektriske biler.

»Tilbuddet fra Tesla kan være med til at sænke omkostningerne for nye producenter af elektriske biler, der gerne vil ind på markedet og dermed udgøre en potentiel trussel mod gamle og kendte bilproducenter, som har deres egne platforme,« siger Park Chul-wan, der er en sydkoreansk batteriekspert og professor ved Seojeong University.

Han tilføjer, at såfremt Tesla skulle lykkes med sin nye strategi, vil det øge elbilmarkedets afhængighed af Tesla.