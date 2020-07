Flere formuleringer omkring opkøbet af Instagram, som myndighederne er stødt på i interne mails, belaster Facebook, hvis topchef Mark Zuckerberg netop nu deltager i en høring i Kongressen.

Camilla Bergsagel Nielsen, f. 1985 er journalist for Finans, hvor hun dækker byggesektoren og servicebranchen. Camilla er uddannet fra Roskilde Universitet (RUC) og trådte sin journalistiske barnesko på Frederiksborg Amts Avis. Her startede interessen for erhvervsjournalistikken – med alt hvad den indebærer i form af regnskaber, bilag og andre såkaldte ”tørre” papirer. Det førte i 2012 til et job på brancheavisen Licitationen - Byggeriets Dagblad. Det blev i 2014 skiftet ud med et job på Finans. Når Camilla ikke skriver artikler, hygger hun sig i sit sommerhus eller derhjemme sammen med sine to russiske landskildpadder.

Hensigten med opkøbet af Instagram har måske ikke været helt fin i kanten. Under høringen i Kongressen i Washington, hvor Facebooks stifter og adm. direktør Mark Zuckerberg deltager, kom en række interne mails forud for opkøbet på bordet.

»Instagram kan skade os betydeligt selv uden at blive en stor forretning,« skrev Mark Zuckerberg ifølge mediet The Verge bl.a. i en e-mail få dage, inden han besluttede sig endeligt for at afgive et bud på konkurrenten Instagram.

The Verge skriver, at de interne e-mails viser, at Zuckerberg anså Instagram for at være en potentiel eksistentiel trussel.

Flere af e-mail-korrespondancerne foregik mellem Mark Zuckerberg og hans finansdirektør David Ebersman.

Mediet fremhæver en passage i korrespondancen, hvor de to direktører diskuterer baggrunden for at købe konkurrenter som eksempelvis Instagram. Finansdirektøren oplister flere grunde til at købe virksomheder, heriblandt at neutralisere en konkurrent, at opkøbe talenter og at integrere produkter for at forbedre Facebooks tilbud.

Til det skrev Mark Zuckerberg tilbage, at der var tale om en kombination af både at neutralisere en konkurrent og at forbedre Facebook.

De opsigtsvækkende interne e-mails fik også Scott Galloway, professor ved New York University, som er blevet verdenskendt for den toneangivende podcast Pivot, til tasterne på Twitter:

Da Mark Zuckerberg blev konfronteret med de interne e-mails under høringen, afviste han ifølge CNN ikke, at han anså Instagram som en trussel. Han påpegede dog samtidig, at opkøbet var godkendt af de amerikanske konkurrencemyndigheder.

Opkøbet af Instagram er kun et blandt mange emner, der er i fokus under høringen, hvor også topcheferne fra de øvrige tech-giganter Amazon, Google og Apple deltager. Topcheferne svarer på kritiske spørgsmål bl.a. om konkurrenceforhold og deres magtfulde position på markedet.

De amerikanske myndigheder har brugt godt et år på at se virksomhederne efter i kortene og har granske i alt 1,3 mio. dokumenter omhandlende de fire tech-kæmper - heriblandt de interne e-mails.