Det har foreløbig været en god forretning for nogle af Danmarks rigeste familier og fonde at skyde penge i at starte nye tech-selskaber gennem ’virksomhedsfabrikken’ Founders.

Nogle af landets tungeste investorer har stor succes med at etablere nye danske tech-startups på stribe via virksomhedsfabrikken Founders.

Siden 2012 er 25 små virksomheder skabt i Founders’ startup-studio. 13 af dem lever endnu, heriblandt fintechvirksomheden Pleo, der står bag et firma-betalingskort. Tilpas mange af disse techvirksomheder ser så lovende ud, at den samlede værdi af selskaberne nu nærmer sig en rund milliard kroner.

Founders Stiftet i 2012 af de seks partnere Simon Sylvest, Stefano Zorzi, Ulrik Trolle, Peter Heering, Sebastian Stockmarr og Joshua Karjala-Svendsen.

Selskabet Founders er ejet ligeligt af Anders Holch Povlsen fra Bestseller, Kjeld Kirk Kristiansen fra Lego-familien og William Demant Invest. De leverer også pengene til investeringsfonden bag Founders, men den er ejet i fællesskab mellem de tre investorer og de seks partnere. Hovedkvarteret er i København, men Founders har også start-ups i Berlin.

Blandt selskaberne, Founders står bag, er Pleo, Son of a Tailor, Kontist, LiveX og Tempo - en ny e-mail-tjeneste.

Det viser en opgørelse fra Founders, der er ejet og finansieret af Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens holdingselskab, Heartland, Lego-familiens pengetank, Kirkbi, og William Demant Invest, der bl.a. sidder med en kontrollerende aktiepost i høreapparatselskabet William Demant

»Vi er godt tilfredse med udviklingen. Det drejer sig om at skabe bæredygtige virksomheder på lang sigt og skabe værdi igennem det. Så det handler ikke kun om at skabe en meget betydelig værdi, men også om at bidrage til iværksætteri i Danmark,« siger Niels Jacobsen, der er adm. direktør i William Demant Invest og bestyrelsesformand for Founders.

Samlet er der brugt 550 mio. kr. på at drive Founders og løbe nye virksomheder i gang, mens værdien af de skabte start-ups nu er over 900 mio. kr.

Så længe, vi som investorer kan se, at der er gode muligheder, er der ikke noget formelt loft. Niels Jacobsen, William Demant Invest

Tallene er ikke opjusteret efter kapitalrunderne, hvoraf nogle ligger et år tilbage, og derfor er konservativt sat, forklarer forklarer Simon Sylvest, der er partner i Founders.

»Det er ikke vores vurdering. Den stammer fra værdiansættelsen af selskaberne, når der er kommet en ekstern investor ind. Og nogle af de selskaber har hævet deres omsætning meget siden da, hvorfor værdien af selskaberne også er steget, men det er ikke regnet med,« siger Simon Sylvest.

Værdien af selskaberne vil blive endeligt fastlagt, når de bliver solgt helt fra i et traditionelt exit – men det er ikke i fokus hos Founders på samme måde som hos de fleste andre i den branche. Ejerne har nemlig ikke en fastlagt deadline på for eksempel syv eller 10 år, før investeringen skal hentes hjem. Man er villig til at vente så længe, det skal være.

»Det er en evergreen-fond, og den lukker ikke på noget tidspunkt. Så vi er med helt fra starten af, fra pre-seed, og så er vi med i seed-investeringer, A-runder og B-runder og derudaf. Det giver en sikkerhed for virksomhederne, at vi er med hele vejen og er meget tålmodige,« siger Simon Sylvest.

Founders adskiller sig også fra de fleste andre, der skyder penge i startups, ved at være aktiv deltager hver gang. De seks partnere i Founders er ofte selv med til at udvikle idéen til en ny startup og sætter gang i projektet, som udgangspunkt med en fra Founders som medstifter.

Ifølge de tre hovedaktionærer i Founders er der heller ikke sat nogen øvre grænse for, hvor meget de er villige til at investere.

»Så længe, vi som investorer kan se, at der er gode muligheder, er der ikke noget formelt loft. Og det er ikke store summer, der er investeret indtil nu, i disse investorers sammenhæng,« siger Niels Jacobsen.