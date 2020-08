Laurids Jessen har valgt at opløse sit investeringsselskab, der senest havde et overskud på 78 mio. kr.

75-årige Laurids Jessen har i en årrække ikke været erhvervsaktiv.

Nu træder den tidligere direktør i industrikonglomeratet VT Holding det sidste skridt væk fra erhvervsscenen.

Han har således ifølge cvr-registeret valgt at lukke sit investeringsselskab Danebroge ApS, som i det seneste regnskab fra 2019 havde et overskud på 78 mio. kr. og en egenkapital på 549 mio. kr.

Formelt er Danebroge ApS gået i frivillig likvidation, hvilket vil sige, at alle aktiver skal sælges, og alle kreditorer betales. Herefter får ejeren Laurids Jessen udbetalt, hvad der er tilbage, og selskabet kan endegyldigt opløses.

Danebroge havde ifølge det seneste regnskab værdipapirer for 462 mio. kr., som altså nu skal realiseres.

Som likvidator er udpeget advokat Peter Lambert. Han har ingen kommentarer til den frivillige nedlukning af Danebroge.

At Peter Lambert er indtrådt som likvidator, betyder at den øvrige ledelse er udtrådt. Heriblandt Laurids Jessens to børn Ulf Rybjerg Jensen og Lisbeth Rybjerg Beggs, som siden 2013 har stået ved roret i faderens investeringsselskab. Med overvejende stor succes.

Godt nok har der været to år med underskud - i 2016 og 2018 - men der er lagt cirka 150 mio. kr. til formuen, siden børnene tog over.

Laurids Jessen skabte sig en karriere på at gå ind i nødlidende selskaber og rette dem op. Virksomhedsdoktoren, blev han kaldt.

Laurids Jessen blev kendt som direktør i industrikonglomeratet VT Holding, hvor store bonusser til ham, udløst af frasalg af virksomheder, blev omdrejningspunkt for slagsmål med bl.a. ATP og Danica.

Siden tjente Laurids Jessen flere gange store millionbeløb på investeringer i industrivirksomheder. Bl.a. tjente han over 230 mio. kr. på salget af afløbsvirksomheden Blücher Metal og cirka 70 mio. kr. på salget af papirvirksomheden Schades.