Den danske bilproducent Zenvo Automotive kommer ud af 2019 med et stort underskud, viser nyt regnskab. Samtidig er der ikke solgt en eneste bil i 2020 på grund af coronakrisen.

Den danske bilfabrikant Zenvo Automotive, der producerer kraftige og hurtige superbiler i millionklassen, har været nødsaget til at låne et større millionbeløb af sin udenlandske ejer for at klare sig gennem et hårdt 2019.

Det viser det seneste årsregnskab, som Zenvo har offentliggjort.

Superbilproducenten, der har hovedkvarter i Præstø, producerer kun ganske få biler om året, og prisskiltet ligger ofte på op mod 15-16 mio. kr. for en bil.

Zenvo kommer ud af 2019 med et underskud på 13,7 mio. kr. Året før viste bundlinjen et plus på 2,7 mio. kr.

Samtidig er bruttofortjenesten styrtdykket fra 13,4 mio. kr. i 2018 til et underskud på knap 4 mio. kr. i 2019. Egenkapitalen er nu negativ med et minus på 7,6 mio. kr.

Ifølge selskabet skyldes underskuddet bl.a., at Zenvo nu selv står for salget af bilerne, og samtidig er der foretaget store investeringer i udvikling og marketing.

Derfor har Zenvos moderselskab Zenvo Group, der har adresse i den tjekkiske hovedstad Prag, været nødt til at spytte millioner i kassen for at holde superbilproducenten flydende.

»Selskabets understøttes finansielt af moderselskabet, der vil stille den nødvendige likviditet til rådighed for selskabets fortsatte drift. Selskabets moderselskab har afgivet støtteerklæring dækkende frem til og med 31.12.20,« skriver Zenvo i regnskabet.

Ifølge regnskabet har moderselskabet foreløbig skudt 1,5 mio. euro i Zenvo, hvilket svarer til knap 11,2 mio. kr.

Problemerne for Zenvo ser dog ud til at fortsætte. Bilproducenten oplyser i regnskabet, at man ikke har solgt en eneste bil i 2020 på grund af coronapandemien.

»Covid-19 har medført, at selskabet ikke har kunne deltage i de sædvanlige messer, som er selskabets primære kilde til indgåelse af nye kontrakter om levering af biler,« skriver Zenvo i regnskabet.

Zenvo blev stiftet for mere end 11 år siden af Troels Vollertsen, der siden solgte til den russiske familie Abramov, som har tjent milliarder i stålindustrien.

Siden har ejerskabet skiftet hænder flere gange. Ifølge CVR-registeret skiftede ejerskabet først fra Abramov-familien til en person ved navn Yulia Mirontseva i 2018.

Hun sad dog kun som ejer i tre måneder, inden Zenvo blev overtaget af den nuværende ejer Zenvo Group.

Ifølge CVR-registret er Zenvo Group ejet af Vladimir Ivanov, der ligeledes har adresse Prag, og han er derfor den reelle ejer af den danske superbilproducent.

Finans har forsøgt at få en kommentar til regnskabet fra Zenvo. Bilproducenten er dog ikke vendt tilbage på Finans' henvendelse.