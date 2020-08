Storbank undersøges for at spionere på ansatte

Tidligere på året måtte den britiske bank Barclays suspendere omdiskuteret system til overvågning af ansatte.

Barclays er kommet under en lup på grund af anklager om, at den britiske storbank har udspioneret sine ansatte. IOC (Storbritanniens Informationsinstitution, red.) har derfor igangsat en undersøgelse af Barclays.

Det skriver Reuters.

Tidligere på året måtte den britiske finansvirksomhed og bank Barclays afskaffe et system, der registrerede, hvor lang tid de bankansatte tilbragte ved deres skriveborde og udsendte advarsler til dem, der tog for lange pauser. Systemet var blot i sin spæde opstart, men mødte massiv kritik var invasion af de ansattes privatliv.

Barclays oplyste derfor, at banken ville ændre, hvordan softwaren blev brugt, så der kun blev overvåget anonymiserede data, da feedback fra ansatte viste, at de fandt systemet invaderende.

Og nu bliver metoderne til at sikre de ansattes produktivitet på arbejdspladsen altså gået efter i sømmene. ICO oplyser til Reuters, at undersøgelsen er i gang, men at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sige, hvornår man kan forvente en konklusion.

»Folk forventer, at de kan holde deres privatliv privat, og at de også er berettiget til en vis grad af privatliv på arbejdspladsen,« lyder det fra en Talsperson for IOC til Reuters, der også lægger vægt på, at overvågning af ansatte skal være en transparent størrelse, hvor de ansatte bliver oplyst om omfanget.

I 2017 havde Barclays også en lignende sag, hvor ”sorte bokse” blev installeret under ansattes borde med netop overvågning som formål. Dengang udtalte foreningen Privacy International, der værner om retten til et privatliv, at folk har fundamentale rettigheder, selv om de er på arbejde. Og her er internationale banker ingen undtagelse.