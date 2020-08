En stribe danske virksomheder er kommet overraskende godt gennem krisen og kan nu løfte forventningerne. Der er dog udpræget frygt for, at en ny bølge i efteråret kan spolere festen.

Efter måneder med stiv corona-modvind oplever en lang række danske virksomheder nu så overraskende stor fremgang, at det ellers stærkt formørkede 2020 ikke alene tegner til at blive godt, men også bedre end 2019.

»Da nedlukningen kom, skete der en drastisk reduktion i ordreindgangen fra den ene dag til den anden. Vi lavede forskellige scenarier for, hvor det vil tage os hen. Vi har været bekymrede. Men bundlinjen er, at vi er kommet langt bedre ud, end vi frygtede,« siger Lars Galsgaard, salgs- og marketingdirektør i møbelkoncernen Fritz Hansen.

Vi har en del flere konsumenter, som kommer ind i vores butikker og bruger flere penge, end vi forventede. Jimmi Mortensen, adm. direktør, Flügger

Mange danskeres konvertering af feriebudgettet til investeringer i boligforbedringer betyder sammen med fremgang i Asien, at Fritz Hansen nu forventer et salg i år, der trods corona-tilbageslaget vil være højere end sidste års 573 mio. kr.

Situationen er den samme i en stribe andre selskaber. Inden for den seneste uge har både ægbakkeproducenten Brdr. Hartmann, transportkoncernen NTG og malingproducenten Flügger løftet forventningerne til de økonomiske resultater, så de nu ligger på niveau eller bedre end i 2019.

»Det er primært på konsument-delen, vi oplever fremgang. Vi har en del flere konsumenter, som kommer ind i vores butikker og bruger flere penge, end vi forventede,« siger fortæller Flüggers adm. direktør, Jimmi Mortensen.

Generelt gør coronakrisen stadig ondt langt ind i dansk erhvervsliv. Virksomheder i rejse- eller kulturlivet er hårdest ramt, men også mange andre brancher er påvirket af pandemien. Onsdag fremlagde både servicekoncernen ISS, enzymvirksomheden Novozymes og industrikoncernen Danfoss regnskaber, der er svækkede som følge af coronavirussen.

Vi har mange dygtige virksomheder, f.eks. underleverandører inden for metal, træ og plast, der sælger deres varer i udlandet, og vores fornemmelse er, at de godt kan få et svært efterår. Bjørn Bøje Jensen, bankdirektør med ansvar for erhvervskunder i Nordea

Men midt i udfordringerne er der også en stribe selskaber fra forskellige sektorer, der oplever medvind. Og en række brancher, bl.a. detailhandelen, har gjort et stærkt comeback, viser tal fra Nordea. Danmarks største tøjvirksomhed, Bestseller, har i denne uge meddelt, at forretningen udvikler sig mere positivt end frygtet tidligere i coronaforløbet. Også sengetøjskoncernen Jysk oplever fremgang.

»Det ser generelt rigtig fornuftigt ud, og vi er selvfølgelig glade for, at kunderne er tilbage på stort set alle markeder,« siger kommunikationschef Rune Jungberg Pedersen, Jysk.

Også finanskoncernen Nykredit kunne tirsdag løfte forventningerne til 2020 som følge af et stigende antal bolighandler og en stærk udvikling på de finansielle markeder. Og onsdag opjusterede shipping- og logistikselskabet DFDS sine forventninger som følge af genåbnede færgeruter.

Vurderingen hos Nordea er, at supermarkederne og den øvrige detailhandel er de brancher, der har vist størst fremgang over de seneste måneder. Det forhold, at mange har været tvunget til at blive hjemme i sommerferien, har medført, at sommerferie-budgettet i stedet er brugt på tøj, service og indkøb til boligen. Det har givet fremgang til boligsalget og også til bl.a. byggemarkeder, møbelfirmaer og køkkenproducenter.

»Jeg har lige talt med en stor leverandør af udendørs spa og swimmingpools. Han kunne have solgt 400 pct. mere i de seneste måneder, men hans leverandører kan ikke følge med,« siger Bjørn Bøje Jensen, bankdirektør med ansvar for erhvervskunder i Nordea.

Trods fremgangen er der dog stadig udbredt frygt for, at vi er på vej ind i et efterår, hvor coronavirussen vil blusse op igen og medføre nye nedsmeltninger blandt virksomheder og forbruget.

»Salget af både varer og services ser rigtig fornuftigt ud i Danmark nu. Vores bekymring er eksport-erhvervene. Vi har mange dygtige virksomheder, f.eks. underleverandører inden for metal, træ og plast, der sælger deres varer i udlandet, og vores fornemmelse er, at de godt kan få et svært efterår,« siger Bjørn Bøje Jensen.

Bekymringen deles blandt virksomheder, der i øjeblikket oplever fremgang.

»Vi er ydmyge og tager en dag ad gangen og er glade for, at den ordreindgang, vi har nu, er så positiv, som den er. Men vi går ikke ud og planlægger på langt sigt lige nu, vi er bekymrede for, som alle andre, at der kommer en anden bølge,« siger Lars Galsgaard fra Fritz Hansen.

Medicinalvirksomheden Abacus Medicine, der sidste år omsatte for godt 3 mia. kr., venter trods coronakrisen at vokse 15-25 pct. i 2020.

»Selvom der er nogle områder med en nedgang i receptudskrivningerne, f.eks. inden for kræftområdet, så har farmabranchen vist sig modstandsdygtig over for covid-19,« siger Flemming Wagner, adm. direktør og hovedaktionær i Abacus Medicine.