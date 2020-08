Skattestyrelsen appellerer afgørelse, efter at en domstol i Dubai har afvist et civilt søgsmål mod den britiske finansmand Sanjay Shah.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Skattestyrelsen har tabt et stort slag i jagten på de påståede bagmænd i skandalen om refusion af udbytteskat, der menes at have kostet den danske statskasse mindst 12,7 mia. kr.

Det juridiske nichemedie Law360 skriver således, at en domstol i Dubai har afvist Skattestyrelsens civile søgsmål mod Sanjay Shah, en britisk finansmand, som myndighederne har betragtet som sagens hovedskurk.

Ifølge myndighedernes udlægning stod Shah bag et netværk af personer og selskaber, der fik refunderet udbytteskat for milliarder hos Skattestyrelsen på baggrund af bl.a. forfalskede dokumenter. Shah fastholder sin uskyld og siger, at han lovligt har udnyttet et hul i loven.

Sagen har været efterforsket af bagmandspolitiet siden 2015, men Shah opholder sig i Dubai, hvorfra han ikke kan udleveres til strafforfølgelse i Danmark. I stedet har Skattestyrelsen rejst civile erstatningssager mod de involverede i skandalen i adskillige lande, herunder i Dubai mod Shah med krav om erstatning.

Skattestyrelsen bekræfter, at sagen er blevet afvist i Dubai.

På Twitter skriver styrelsens kommunikationschef, Claus Dithmer:

»Som Skattestyrelsens advokater læser afgørelsen, har retten ikke afvist sagen under henvisning til, at vores krav er uretmæssigt. Alene på grund af formelle mangler i sagens dokumentation, hvilket vi ikke er enige i.«

Styrelsen appelleret afgørelsen og har ikke yderligere kommentarer, skriver han.

Law360 refererer fra en engelsk oversættelse af den arabiske afgørelse, hvoraf det ifølge mediet fremgår, at Skattestyrelsen har undladt at fremsende dokumentation til retten for styrelsens påstande i sagen.

Udbyttesagen har været en af de største skandaler i skattevæsenet nogen sinde, og den kostede tidligere skattevæsenets direktør, Jesper Rønnow Simonsen jobbet. Ansvaret for skandalen er blevet undersøgt flere gange, ligesom bagmandspolitiet som nævnt har efterforsket komplekset i årevis.

Hidtil har de strafferetlige konsekvenser dog været til at overskue. Hidtid er en tidligere medarbejder i Skattestyrelsen blevet dømt i en relateret, mens den tyske bank, North Channel Bank, i 2019 tilstod at have deltaget i bedrageri mod statskasen og accepterede en bøde på 110 mio. kr.

Tidligere i denne uge rejste anklagemyndigheden i Koblenz tiltale mod seks tidligere medarbejdere i banken, herunder to tidligere direktører, for skattesvindel mod Danmark og Belgien.

Sideløbende har Skattestyrelsen forsøgt at hente de mange penge tilbage igen ved at rejse hundredvis af civile søgsmål i bl.a. USA, England og Dubai. I en række af de amerikanske sager indgik styrelsen i 2019 et forlig om tilbagebetaling af 1,6 mia. kr.