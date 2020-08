Trumps nettoformue er faldet med 300 mio. dollars på et år

Værdierne i den amerikanske præsidents ejendomsportefølje har fået en mavepuster af coronakrisen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har mistet markante summer i værdier på sine ejendomme gennem det sidste stykke tid. Donald Trumps nettoværdi er ifølge Bloomberg Billionaires Index faldet med 300 mio. dollars i løbet af det seneste år, så den amerikanske præsident i dag råder over 2,7 mia. dollars.

Det skriver Bloomberg fredag.

Faldet svarer til i omegnen af svimlende 1,9 mia. danske kroner, og det startede med et fald i Trump-organisationens portefølje af kontorbygninger, der blev forværret af coronaepidemiens indvirkning på det amerikanske ejendomsmarked, skriver Bloomberg.

De største fald i Donald Trumps nettoformue kommer ifølge Bloomberg fra Trump Tower, der ligger på Fifth Avenue, præsidentens kontorbygning på 40 Wall Street og fra ejendomme, som præsidenten ejer i fællesskab med Vornado Realty Trust - et firma der primært investerer i ejendomme på Manhatten.

Præsidentens golfbaner har også haft det hårdt gennem den seneste tid, hvor bl.a. færre unge er blevet bidt af spillet.

Faldet er det største i præsidentens formue, siden Bloomberg begyndte at følge den i 2015, men ifølge mediet kan det stadig blive langt værre, da covid-19’s fulde betydning for den amerikanske præsidents formue endnu ikke er kendt.

Donald Trump er fra mange sider blevet kritiseret for sin håndtering af coronakrisen. Den tidligere amerikanske præsident, Barack Obama, skulle eksempelvis efter sigende have kaldt Donald Trumps håndtering af covid-19 for en ”absolut kaotisk katastrofe” på et telefonmøde tilbage i maj.