Milliardærfamilie tjener rekordmeget på discount-byggemarked

Byggemarkedskæden Jem&Fix satte i 2019 rekord på både top- og bundlinje.

Jem&Fix præsenterede tirsdag regnskabet for 2019, og det var en ren succes for byggemarkedskæden, der opnåede rekorder på både top- og bundlinje.

Omsætningen steg med 300 mio. kr. set i forhold til 2018, og årsresultatet endte på 186 mio. kr., hvilket er en stigning på over 30 mio. kr. fra sidste regnskabsår.

»Vi er glade og stolte over, at den indsats, vi yder, giver nogle fornuftige resultater, og at vores koncept har god gennemslagskraft i markedet,« siger administrerende direktør for Jem&Fix, Claus Petersen.

Succesen kommer efter længere tids ekspandering af selskabet, der i dag råder over 125 Jem&Fix-butikker landet over. Selskabets struktur og størrelse gør, at der nu kan tjenes gode penge i selv områder uden tæt befolkning.

»Da jeg startede i 2004, havde vi en plan om af åbne 75 butikker. Denne grænse er vi dog blevet ved med at skubbe, og vi kan efterhånden lave gode forretninger i mindre og mindre områder, fordi vores nulpunktsomsætning er blevet lavere,« siger administrerende direktør Claus Petersen.

Hovedfokus for Jem&Fix er at tilbyde varerne til så lav en pris som muligt til kunderne, der så til gengæld må undvære andre goder som eksempelvis loyalitetsprogrammer og mængderabatter. Denne enkle tilgang til byggemarkedsbranchen er ifølge administrerende direktør Claus Petersen hovedårsagen til, at forretningen kører på skinner.

»Vi vil hellere lave en skarp pris end at gøre tingene komplicerede. Det skal være enkelt for kunderne at aflæse os, og det skal være enkelt for os at drive forretning. Vi prøver at gøre det så enkelt som muligt, så kunderne har tillid til os og vores priser,« siger den administrerende direktør.

Jem&Fix har intentioner om at åbne yderligere butikker op i 2020, men Claus Petersen ved endnu ikke, hvor mange det bliver til. Der arbejdes dog på at udfylde behov omkring de store byer og enkelte andre huller på landkortet.

Jem&Fix er ejet af Harald Nybord A/S, som også er råder over flere andre forretninger. Harald Nyborg A/S, der er ejet af den danske milliardærfamilie Daell, præsenterede et resultat for 2019 på 192 mio. kr., hvori Jem&Fix bidrog med store dele af indtjeningen. Andre af koncernens forretninger som Daells Bolighus og Danish Botteling Company belastede ifølge regnskabet resultatet.

Koncernen Harald Nyborg A/S omsatte samlet set for 5,7 mia. kr. i 2019. Jem&Fix stod for cirka halvdelen af hele koncernens omsætning.