Nordjysk kasino tjener millioner

Aalborg Kasino har for første gang et overskud på over 1 mio. kr. Coronakrisen risikerer dog at sætte en dæmper på succesen.

Aalborg Kasino, der er det eneste spillekasino i Nordjylland, har stor succes med at tiltrække spilleglade gæster fra ind- og udland. Det viser et netop offentliggjort regnskab. Alene i 2019 lykkedes det Aalborg Kasino at levere et overskud på over 1,3 mio. kr. efter skat mod et overskud i samme periode året forinden på omkring 935.000 kr. efter skat. Det svarer til, at virksomheden forrige år havde en fremgang på omkring 40 pct, hvilket ifølge regnskabet skyldes, at det nordjyske kasino havde en stigning i antallet af gæster på 8 pct. »Den gennemsnitlige spilleomsætning pr. gæst er på samme niveau som sidste år. Selskabet har dermed haft stigende omsætning,« lyder det i regnskabet. Læs også Danskerne sætter ny rekord i spil på online kasinoer Coronakrisen risikerer dog at lægge en dæmper på det millionstore overskud. Ifølge regnskabet går Aalborg Kasino nemlig en »uvis« periode i møde, idet coronakrisen resulterer i, at gæsteantallet fra særligt udlandet er faldende. Ligesom spilvirksomheden har været tvangslukket i tre måneder som følge af den globale krise. Derfor forventer kasinoet også en tilbagegang i både besøgsantal og omsætning i det kommende regnskab. Læs også Dansk rigmands spillefirma regner med at slå rekord »Selskabets kapitalberedskab er stærkt, og ledelsen forventer ingen going concern problemer, hvorfor regnskabet aflægges med fortsat drift for øjet,« skriver selskabets ledelse. Aalborg Kasino færdiggjorde forrige år en modernisering af virksomhedens lokaler, som blev sat i gang i 2017. Det har betydet, at kasinoet nu er integreret i Hotel Radisson Blu Limfjord i Aalborg. Ligesom der også er investeret i nye spilleautomater og anden teknologi, der giver mulighed for længere åbningstider og besparelser.

