Coops topchef skriver på socialt medie, at han er en smule skuffet over, at bestyrelsen ønsker ham udskiftet i Coop Danmark.

Efter syv år som chef for dagligvarekoncernen Coop Danmark må Peter Høgsted på jagt efter nye opgaver. Bestyrelsen har ønsket at afbryde samarbejdet, og derfor fratræder han ved udgangen af året.

På det sociale medie Linkedin fastslår Peter Høgsted mandag formiddag om beslutningen:

»Jeg er overrasket over, at det skal stoppe nu. Det var uventet! Jeg kan heller ikke sige mig fri for at være en lille smule skuffet - men det er jo en bestyrelsesopgave at vælge den, som de finder bedst egnet til at lede Coop.«

Coop Danmark Driver kæderne Kvickly, Superbrugsen, Dagli’brugsen, Irma og Fakta med tilsammen 1.085 butikker.

345 selvstændige brugsforeninger driver tilsammen 405 af Coops butikker.

Ud over dagligvarer har Coop en række andre aktiviteter, bl.a. inden for ejendomme samt butikskæden FDB Møbler.

Koncernen ejes af 1,8 mio. medlemmer.

Peter Høgsted retter samtidig en tak til alle i og omkring den medlemsejede dagligvarekoncern, som han kalder en af Danmarks mest spændende virksomheder. Han understreger samtidig:

»Men også én af de mest komplekse, hvor fælles helhedsmål ikke altid har samme retning som hundredevis af individuelle mål.«

Netop Coop er kendetegnet ved et medlemsdemokrati og et bagland, som består af også en lang række selvstændige brugsforeninger. Peter Høgsted har tidligere været i konflikt med dele af et bagland, og faktisk krævede nogle af de selvstændige brugsforeninger for et par år siden Peter Høgsted udskiftet.

Blå bog: Peter Høgsted: Student fra Randers Amtsgymnasium.

1989-1995: Butiksassistent i Coop og derefter bl.a. marketing- og hr-chef.

1995-2003: Ikea Danmark – hr-direktør, marketingchef og adm. direktør.

2003-2005: Adm. direktør for Ikea i Storbritannien.

2005-2008: Direktør for Ikea i Midteuropa og medlem af Ikeas koncernledelse.

2008-2012: Direktør for de internationale aktiviteter i den britiske byggemarkedskæde Kingfisher.

2013-2020: Adm. direktør Coop Danmark.

Bestyrelsen og formand Lasse Bolander afviste de krav, og har bakket koncernchefen op.

Peter Høgsted har stået i spidsen for en lang række projekter med nye tiltag og andet, men tiden er ifølge Lasse Bolander til større fokus på drift.

Han understreger, at der nu kommer en fase med fokus på især effektivisering og omkostningsbesparelser.

»Den kommende adm. direktørs opgave bliver at forstærke fokus på effektiv drift af hele organisationen, af alle kæder og ikke mindst et stærkt samarbejde i hele Coop-familien,« udtaler Lasse Bolander.

Finans arbejder for at få kommentarer fra både Coops bestyrelse og Peter Høgsted til dagens udskiftning.