Mærsk vil sende 150 milliarder tilbage til aktionærerne på fem år

A.P. Møller-Mærsk har sat sig for at forgylde selskabets ejere. De eksisterende tilbagekøb af egne aktier for milliarder forlænges, mens den forventede indtjening i de kommende år også kaster store udbytter af sig.

Det går godt i den velsmurte fragtmaskine A.P. Møller-Mærsk. Faktisk går det så godt, at den integrerede transport- og logistikkoncern nu agter at sende op mod 150 mia. kr. tilbage til sine investorer i form af udbytte og aktietilbagekøb i de fem år til og med 2025. Det kunne det danske erhvervsikon i dag oplyse i en investorpræsentation efter et tredje kvartals regnskab, der endnu engang bød på milliardoverskud. Beregningen baserer sig på udlodningerne i år, og de forventede pengestrømme til aktionærerne i de kommende fire år med de annoncerede tilbagekøb af egne aktier på 16 mia. kr. om året og et udbytte på 30 pct. af den forventede underliggende indtjening estimeret af aktieanalytikere. Det er endda konservativt sat, da udbyttepolitikken ligger på 30-50 pct. af bundlinjen. »Vi er i en god position, hvor vi både har råd til at investere i varehuse, klimaneutrale skibe mm., og så kan vi derudover udbetale en hel del kontanter til vores aktionærer, og det er det, vi gør,« siger Søren Skou, adm. direktør i A.P. Møller-Mærsk. Det betyder en markant forøgelse af udlodningerne. I den foregående fem års periode, 2016-2020, har selskabet i alt sendt 26 mia. kr. tilbage til aktionærerne. At A.P. Møller-Mærsk forgylder sine ejere skal da også ses i lyset af de enorme prisstigninger på containerfragt, som selskabet også i fremtiden kommer til at nyde godt af. Dermed står Mærsk-familien og den familiekontrollerede A.P. Møller Fonden også til at blive forgyldt. Fondens holdingselskab A.P. Møller Holding ejer således 42 pct. af C25-selskabet og kan dermed se frem til en kontant udbetaling til sig selv på godt og vel 60 mia. kr., hvis forventningerne efterleves. De to mindre Mærsk-fonde, de såkaldte familiefond og støttefond, ejer til sammen yderligere omkring 13 pct. af aktierne, svarende til en pengeregn på små 20 mia. kr. A.P. Møller Holding har i de senere år kastet sig ud i flere større investeringer, hvor overtagelsen af emballagekoncernen Færch Group til 14 mia. kr. tidligere i år har været den største.