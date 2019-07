Kina har plan for at komme frygtet sygdom til livs

Verdens største producent og forbruger af svin har sat et tocifret millionbeløb af.

De kinesiske myndigheder har annonceret en handlingsplan, der sigter mod at øge udbuddet af levende svin og stabilisere priserne på svinekød.

Det skriver CNN Business.

Et udbrud af afrikansk svinepest har reduceret Kinas svineproduktion med en fjerdedel, da man har været nødt til at nedslagte den syge del af bestanden. Op mod 200 mio. grise forventes at dø af svinepest i Kina i år.

Men nu vil landet forsøge at komme problemet til livs. Myndighederne har bedt byrådene i flere provinser om at hjælpe svineproducenter med økonomisk støtte og krævet, at banker skal sikre, at svineproducenter har adgang til kreditstøtte eller gunstige forsikringer.

De er særligt den sydlige provins Guangdong, der er blevet ramt hårdt af sygdommen. Her producerede 13 byer alene mindst 34 mio. svin sidste år. Regeringen har nu krævet, at svineproducenterne i provinsen skal have høj prioritet og særlig adgang til mere plads.

Mere end 80 mio. yuan, der svarer til knap 78 mio. danske kroner, vil blive øremærket fra budgettet til provinserne, skriver CNN.

I april nåede den samlede danske svineeksport til Kina op på 376,1 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 159 pct. siden årsskiftet. Dermed har svineeksporten til Kina rundet 1 mia. kr. i årets første fire måneder, viser tal fra Danmarks Statistik.

Udbrud af svinepest i Kina har hurtigt spredt sig til andre lande i Asien, og det har været med til at øge efterspørgslen efter grise fra udlandet. Kina er i dag verdens største producent og forbruger af svinekød.