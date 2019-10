Præsidentkandidat angriber Facebook med en løgn

Med en Facebook-annonce kritiserer senator Elizabeth Warren Facebooks annoncepolitik.

Facebooks adminstrerende direktør, Mark Zuckerberg, har godkendt præsident Trumps genvalgskampagne. Sådan lød teksten på den chokerende annonce, der fra torsdag kunne findes på Facebook.

Før Finans' læsere får kaffen galt i halsen, skal det tilføjes, at der er tale om en gennemtænkt løgn fra den demokratiske præsidentkandidat og senator Elizabeth Warren. Formålet med annoncen er nemlig at henlede opmærksomhed til en kontroversiel Facebook-politik, som Elizaebeth Warren længe har kritiseret.

Det skriver CNN Politics.

I henhold til Facebooks annoncepolitik fritager det sociale medie tredjeparts faktakontrol i annoncer fra politikere. Et smuthul, der tillader Mark Zuckerberg at at tage store summer penge fra Trumps kampagner på trods af, at de tidligere har indeholdt usandheder om vicepræsident Joe Biden, mener Elizabeth Warren.

»Facebook har allerede hjulpet Donald Trump med at blive valgt én gang. Nu tillader de bevidst en kandidat, der med vilje lyver for det amerikanske folk,« udtalte hun i sidste uge.

Fredag kom reaktionen fra Facebook, hvor det sociale medies talsmand Andy Stone fortalte, at virksomheden mener, at politisk tale bør beskyttes.

»Hvis senator Warren vil sige ting, som hun ved, er usande, så mener vi, at Facebook ikke bør være i stand til at censurere den tale,« sagde han.

Et af Elizabeth Warrens vigtigste politiske løfter er at tvangsopsplitte selskaber som Facebook, Amazon og Alphabet (Google). De har tilgaflet sig et monopol, hvor de misbruger folks oplysninger, underløber demokratiet og udpiner den sunde konkurrence, mener hun.

Warren er fløjet forbi de andre demokratiske kandidater og er lige nu ifølge målinger favorit til at blive sit partis præsidentkandidat.

I juli offentliggjorde techmediet The Verge en række lydfiler, der afslørede, at Mark Zuckerberg har en frygt for, at Elizabeth Warren bliver valgt til præsident.

»Hvis hun bliver valgt til præsident, så vil jeg vædde på, at vi vil stå over for en juridisk udfordring. Og jeg vil vædde på, at vi vil vinde den udfordring. Og får det os på spanden? Ja, det skulle jeg mene. Jeg ønsker ikke at se et større sagsanlæg mod vores egen regering,« siger Mark Zuckerberg i to lækkede lydklip fra interne chefmøder i Facebook.