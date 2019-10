Rudy Giuliani afviser, at samtalen havde nogen tilknytning til Ukraine eller Donald Trump, men vil ikke specificere, hvad det var relateret til.

Rudy Giuliani, der er præsident Donald Trumps personlige advokat og tidligere borgmester i New York, har lagt to utilsigtede beskeder på en journalists telefonsvarer, hvor han bla. drøfter et behov for hundredetusindvis af dollars.

Det skriver den involverede journalist, Rich Schapiro, for NBC News, hvor et lydklip fra telefonsvarerbeskeden også er lagt op.

Rudy Giuliani blev i september stævnet af Demokraterne fra Repræsentanternes Hus med begrundelsen, at han har bedt Ukraines regering om at »gå efter« den tidligere vicepræsident og præsidentkandidat Joe Biden. Ifølge CNN kommer fejlopkaldene i forsøget på at henvende sig til en række forsvarsadvokater for at få mulig repræsentation i sagen, hvor hans forhandlinger i Ukraine vil gennemgå en føderal efterforskning.

»I morgen er jeg nødt til at tage dig med til Bahrain. Du er nødt til at ringe tilbage. Problemet er, at vi har brug for nogle penge. Vi har brug for et par hundrede tusinde,« siger Rudy Giuliani bla. til en endnu ukendt person i telefonsvarerbeskeden, der ved en fejl havnede ved journalisten istedet.

Rudy Giuliani har dog afvist overfor CNN, at samtalen havde nogen tilknytning til Ukraine eller Donald Trump, men ville ikke specificere, hvad det var relateret til.

»De 200.000 dollars er til et andet projekt i et andet land,« fortalte han til mediet og kalder projektet et »ikke-juridisk sikkerhedsspørgsmål«.

Rudy Giuliani har tidligere haft bånd til Bahrain, da hans daværende advokatfirma Bracewell Giuliani arbejdede med økonomiske aftaler for landet.

Flere amerikanske medier skrev i september, at Donald Trump i otte uafhængige opkald til Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, skulle have forsøgt at få Ukraine til at undersøge Joe Bidens søn, Hunter Biden, som for år tilbage samarbejdede med et ukrainsk energikonsortium. Donald Trump erkendte, at et telefonopkald omhandlede Joe Biden, men benægter beskyldningerne om, at han skulle have brugt sin magt som præsident til at skade Joe Bidens kandidatur.