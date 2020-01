Facebook sletter opslag, der sympatiserer med Soleimani

Iran truer med sanktioner mod Instagram, som er det eneste vestlige sociale medie, der ikke er blokeret i landet.

Facebook har besluttet sig for at fjerne alle opslag, inklusiv opslag på Instagram, der udtrykker støtte eller sympati med den nu afdøde iranske general Qassem Soleimani, der fredag blev dræbt af et amerikansk bombeangreb.

Det skriver Bloomberg.

Det er både opslag og billeder, der bliver postet af folk, der er under saktioner, såvel som opslag, der støtter Irans handlinger, den iranske general og den iranske revolutionsgarde, der bliver fjernet. Det udtaler en talsperson fra Facebook ifølge Bloomberg til CNN.

Grunden til, at Facebook vælger at tage så drastiske midler i brug er angiveligt, at virksomheden oppererer under amerikansk lovgivning »inklusiv den lovgivning, der relaterer sig til den amerikanske regerings betegnelse af den iranske revolutionsgardens (IRGC) og dens lederskab,« siger talsmanden.

Den iranske regering har protesteret voldsomt over Facebooks beslutning og truer med sanktioner og sagsanlæg mod Instagram, som er en af de eneste vestlige sociale medier, der ikke er blokeret i landet.

Regeringen har sågar lavet en hjemmeside, hvor de opfordrer borgere til at uploade eksempler på opslag, der er blevet fjernet af Facebook, oplyser Iranske statsmedier ifølge CNN.

I april sidste år valgte Facebook at lukke Soleimanis personlige instagramkonto, hvilket skete efter at USA satte IRGC på deres liste over terrororganisationer.

Efter USA's drab på Qassem Soleimani er konflikten mellem USA og Iran blusset op, og Iran har sendt adskillige bomber afsted mod områder i Irak, hvor der både befinder sig amerikanske og danske soldater.