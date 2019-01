Den gyldne håndfuld: Her er topcheferne med landets stærkeste brands

Infomedias kåring af årets CEO Superbrand viser, at synlighed vægter højere end den globale dagsorden.

Han er kendt for at agere talerør for en hel sektor. Nu kan den ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, kalde sig indehaver af landets stærkeste chefnavn.

Det viser en årlig analyse fra medieovervågningsfirmaet Infomedia baseret på omtale i medierne og en rundspørge til et panel af professionelle kommunikationsfolk og erhvervsjournalister.

CEO Superbrand Det er sjette gang, at Infomedia har analyseret lederne i toppen af det danske erhvervsliv. 40 topchefer for de største danske virksomheder indgår i en analyse, der finder frem til den topchef, der udgør det stærkeste brand for sin virksomhed. Kun top 20 bliver offentliggjort. De syv parametre, som topchefernes samlede brand udgøres af, er følgende: 1. Kommunikative evner.



2. Økonomisk performance.



3. Medarbejdere og organisation.



4. Strategiske kompetencer.



5. Samfundsansvar og etik.



6. Innovation og kreativitet.



7. Faglighed og markedskendskab.

Det er dels en medieanalyse og dels et panel af kommunikationsfolk og erhvervsjournalister, der ligger til grund for den endelige rangering.

»I et år, hvor de danske banker med uheldige sager på skift har været en tur gennem mediemaskineriet, har Jyske Bank og i særdeleshed Anders Dam formået at opbygge et kompetent og stærkt brand,« siger kommerciel direktør i Infomedia, Kasper Hülsen.

Anders Dam bliver skarpt forfulgt af Henrik Poulsen, topchef i energimastodonten Ørsted.

Trods en navnestrid med H.C. Ørsteds arvinger har året for ham helt overvejende budt på positiv omtale af både økonomiske resultater og en grønnere profil.

På en tredjeplads ligger Søren Skou, der er adm. direktør i A.P. Møller-Mærsk. Overraskende, bemærker man i Infomedia, fordi Mærsk-chefen har haft et år præget af en del negativ omtale.

Top 20 (Sidste års placering i parentes)

Anders Dam, Jyske Bank (5)

Henrik Poulsen, Ørsted (3)

Søren Skou A.P. Møller-Mærsk (7)

Jens Bjørn Andersen, DSV (8)

Anders Holch Povlsen, Bestseller United (6)

Mads Nipper, Grundfos (4)

Niels B. Christiansen, Lego (9)

Cees ’t Hart, Carlsberg (12)

Allan Polack, PFA Holding (15)

Jan van de Winkel, Genmab (14)

Per Bank, Salling Group (18)

Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk (2)

Kim Fausing, Danfoss (13)

Pernille Erenbjerg, TDC (37)*

Michael Rasmussen, Nykredit (23)

Jeff Gravenhorst, ISS (16)

Anders Runevad, Vestas Wind Systems (20)

Anders Hedegaard, GN Store Nord (26)*

Jais Valeur, Danish Crown (19)

Lars Rasmussen, Coloplast (17)*

* Er stoppet i stilingen i løbet af 2018.

Til gengæld er han den CEO, der bliver omtalt suverænt mest, viser analysen.

Det betyder noget for, hvor højt han rangerer, og det er symptomatisk for dette års analyse, mener kommunikationsekspert Jesper Højberg Christensen.

På en fjerde- og femteplads findes Jens Bjørn Andersen fra DSV og Anders Holch Povlsen, Bestseller United.

»Vi lever i en verden af store udfordringer for erhvervslivet. Vi har haft hvidvask, skattesager, brexit, tvivl om sammenhæng i verdensmarkederne og klimaudfordringer. Men det er ikke det, vi kender de her CEO’s fra,« siger Jesper Højbjerg Christensen.

Årets vinder står ikke selv tilbage med en opskrift på et stærkt brand:

»Jeg tænker ikke så meget over, hvordan jeg er, men forsøger bare at være mig selv,« siger Anders Dam.

Om han tænker over det eller ej, så er et stærkt brand vigtigt, mener Kasper Hülsen fra Infomedia.

»En topchef kan løfte og styrke en hel virksomheds brand, og bærer en del af ansvaret for en virksomheds ry,« mener han.