Det er blevet en ganske almindelig del af en karriere på topniveau at blive fyret, lyder det fra flere kanter.

For landets topchefer er en fyring langt fra lig deroute.

Tværtimod kan det være startskuddet til en ny karriere, viser en gennemgang af fyringer i landets største virksomheder.

»En fyring er slet ikke det tabu, det engang har været. At man er til låns, er præmissen for overhovedet at sidde i en topledelse,« siger Troels Gjerrild, managing partner i headhunterfirmaet Odgers Berndtson.

Som flere andre eksperter peger han på, at en topchef i dag i reglen sidder 5-6 år på posten.

Det er noget mindre end for 10 år siden og blandt andet et udtryk for, at man i bestyrelserne er blevet bedre til at tilpasse sig omskiftelige omgivelser, mener professor emeritus på CBS, Flemming Poulfelt.

»Det kan virke hårdt, når det bliver meldt ud, at en person ikke længere er det rette match i virksomheden. Men det er ikke ensbetydende med, at den person ikke er kompetent. Og det har man et meget mere nuanceret billede af i dag i topledelserne,« siger han.

Gennemgangen viser, at en stor del af de fyrede topchefer kaster sig over en bestyrelseskarriere. Andre får nye direktørstillinger, bliver rådgivere eller investorer. Stort set alle er videre med en karriere efter et års tid.

Farvel til topchefen Finans har gennemgået landets 100 største virksomheder, har fundet de virksomheder, der har fyret deres topchef over de sidste år, og set nærmere på, hvad disse laver i dag. I parentes står året for deres afskedigelse: Jørgen Buhl Rasmussen, Carlsberg (2015). Har i dag flere bestyrelsesposter.

Nils Smedegaard Andersen, A.P. Møller-Mærsk (2016). Har i dag flere bestyrelsesposter.

Ditlev Engel, Vestas (2013). I dag rådgiver og adm. direktør i hollandske DNV GL.

Anders Eldrup, Dong (2012). Har i dag flere bestyrelsesposter.

Jesper Lien, Coop (2013). Er i dag adm. direktør i Silvan.

Carsten Bjerg, Grundfos (2013). Har i dag flere bestyrelsesposter.

Anders Colding Friis, Pandora (2018).

Carsten Dilling, TDC (2016). Har i dag flere bestyrelsesposter.

Per Thau, Dagrofa (2018). Har bestyrelsesposter.

Allan Søgaard Larsen, Falck (2016). Er i dag investor og rådgiver.

Torben Biilmann, MT Højgaard (2018).

Anders Wilhjelm, Solar (2017). Har i dag flere bestyrelsesposter.

Michael Hedegaard Lyng, NKT (2018).

Jesper Bo Jørgensen, Royal Unibrew (2017). Direktør i tyske Knauf.

Tue Mantoni, Bang & Olufsen (2016). Har i dag flere bestyrelsesposter.

Jesper Møller, Toms (2014). Har i dag flere bestyrelsesposter.

Terje List, Matas (2017). Investor.

Søren Torp Laursen, Top-Toy (2017). Direktør i amerikanske Mattel.

Knud Steen Larsen, Ewii (2017). Kilde: BIQ og Linkedin m.fl.

Mange taler åbent om at være blevet fyret, og det er en tendens, der vil blive mere tydelig, mener Stephen Bruyant-Langer, der rådgiver ledere.

»I løbet af 2010’erne er det blevet mere eksplicit, når der er tale om en regulær fyring, eller en person ikke lever op til kravene. Og det vil kun blive endnu mere tydeligt fremover,« siger han.

Det er en naturlig del af en ansættelse, at der er en risiko for, at man skal skilles igen, siger Jesper Møller, der var topchef i Toms og blev fyret 2014. I dag har han en bestyrelseskarriere.

»Jeg var direktør for Toms i over ni år, og jeg vidste godt, at hvis man bliver så længe i et job, så er det som regel ikke en selv, der vælger, hvornår man stopper. Fordi på et tidspunkt vil bestyrelsen mene, at der skal nye kræfter til. Det kom ikke som et chok,« siger han.