Ud af de 1.600 største danske virksomheder har 800 ingen kvinder i bestyrelsen trods mange skåltaler, initiativer og gode viljer. Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen kræver handling, hvis virksomhederne vil undgå rigid lovgivning.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) har mistet tålmodigheden med mandlige danske bestyrelsesformænd. Ligestilling i bestyrelserne bliver ved snakken, hvis ikke de tager ansvaret på sig.

Sådan lyder opsangen fra ministeren inden et møde torsdag morgen med 13 af landets helt tunge erhvervsledere.

De 13 erhvervsledere Karsten Dybvad, bestyrelsesformand i Danske Bank

Jeff Gravenhorst, topchef i ISS

Tomas Therkildsen, adm. direktør i DJØF

Lars Liebst, adm. direktør i Tivoli

Lars Marcher, adm. direktør i AMBU

Lars Rasmussen, bestyrelsesformand i Lundbeck

André Rogaczewski, adm. direktør i Netcompany

Peder Holk Nielsen, adm. direktør i Novozymes

Morten Hübbe Group, adm. direktør i Tryg

Jens Bjørn Andersenadm. direktør i DSV

Frederik Brønnum, adm. direktør i Imerco

Thor Jørgensen, Executive Vice President, Føtex

Alfred Josefsen, bestyrelsesformand i Unicef Danmark

Baggrunden er tal, der viser, at halvdelen af landets 1.600 største virksomheder ikke har en eneste kvinde i bestyrelsen. Det viser en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder.

»Det er simpelthen for sølle. Jeg var også ligestillingsminister i 2004-2006. Tallene for kvinder i bestyrelser og ledelser er stort set de samme, og det er de samme kvinder, der kommer til de samme møder, hvor vi bliver enige om, at der skal gøres noget. Nu må mændene på banen,« siger hun.

»Det er i høj grad de mandlige topchefer og bestyrelsesformænd, der sidder i en position, hvor de kan gøre en forskel.«

Norge indførte i 2006 en lov om kvoter for kvinder i bestyrelser. Siden er flere andre lande fulgt med ad samme spor.

»Jeg efterlyser, at man tager ansvar, så vi ikke skal til at lave rigid lovgivning som f.eks. i Norge,« siger Eva Kjer Hansen.

Er det en trussel?



»Jeg tror ikke på, at det er vejen frem. I Norge har lovgivningen ikke haft den forventede effekt, men min tålmodighed er opbrugt,« siger hun.

Blandt topcheferne, der mødes med Eva Kjer Hansen torsdag, er adm. direktør i Ambu Lars Marcher.

Hos Ambu er samtlige bestyrelsesmedlemmer mænd, men det er ifølge Lars Marcher ikke med virksomhedens gode vilje. Ambu ville gerne have kvinder ind, men har søgt forgæves:

»Der er ikke kvalificerede kvinder nok. Det er selvfølgelig en følelsesladet diskussion, men hvis vi skal holde os til fakta, er det utopisk at tro, at vi kan finde kvinder nok til alle de pladser på den korte bane,« siger han.

Lars Marcher mener dog, at billedet vil ændre sig i løbet af få år, fordi der både er mange kvinder på vej igennem uddannelsessystemet, og fordi kvinderne er dygtige.

Eva Kjer Hansen køber ikke argumentet om, at der ikke er kvalificerede kvinder.

»Hvis man som virksomhed virkelig mener det, må man jo gøre noget ved det og sætte målrettet ind med uddannelse og rekruttering,« siger hun.