Selvom stress plager flere hundredetusinde danskere, trives de fleste af os rigtig godt i vores arbejde.

Vi danskere har generelt god arbejdslyst.

Det viser en ny rapport fra Krifa, Kantar Gallup og Institut for Lykkeforskning, hvor man har kigget nærmere på, hvorfor vi går på arbejde, og hvordan vi egentlig har det på vores arbejdsplads.

2500 repræsentativt udvalgte danskere scorer en samlet arbejdslyst på 72 point på en skala fra 0 til 100.

Det er to point lavere end for to år siden, men stadig højt konkluderes det i rapporten God Arbejdslyst Indeks 2019, som er lavet for femte år i træk.

Kilderne til god arbejdslyst Siden 2015 har Videncenter for God Arbejdslyst, Institut for Lykkeforskning og Kantar Gallup undersøgt, hvad der giver danskerne god arbejdslyst. Syv faktorer er identificeret som de væsentligste for danskernes arbejdslyst. 1: Mening. 2: Mestring. 3: Balance. 4: Ledelse. 5: Medbestemmelse. 6: Resultater. 7: Kolleger.

Den vigtigste faktor for vores arbejdslyst er mening. Det har det været siden den første måling i 2015. Herefter følger mestring, mens løn betyder ganske lidt for vores arbejdsglæde.

Alt er dog ikke ren lykke på de danske arbejdspladser, erkender Søren Fibiger Olesen, der er formand i Krifa.

»Det er fantastisk at se, at de danske lønmodtagere grundlæggende oplever en høj arbejdslyst. For hvis vi ikke har det godt på jobbet, smitter det af på resten af livet. Men der er stadig meget, der skal forbedres derude,« siger han.

Ikke mindst stress fylder, og ikke mindre end hver fjerde dansker er nu stresset.

»Dårlige ledere og manglende fokus på trivsel ødelægger liv hver eneste dag, og jeg mener, at endnu flere burde hoppe med på vognen og fokusere på arbejdslyst. Det er dybt gammeldags kun at tænke i kroner, ører og timer, mens flere hundredtusinder har svært ved at komme ud af sengen på grund af stress.«

Undersøgelsen konkluderer, at det især er vores forhold til kolleger, der tæller op i vores samlede trivsel på jobbet.

Det er da også omend meget vigtigt for, at vi kan trives, at vi har gode og tætte relationer til vores kolleger, forklarer erhvervspsykolog Rasmus Højbæk.

»Udover at have betydning for den generelle arbejdslyst, så ved vi også, at social støtte er en af de vigtigste forudsætninger i både stresshåndtering og -forebyggelse,« siger han.

»Hvis ikke vi er en del af fællesskabet på arbejdspladsen, risikerer vi at blive holdt udenfor, være ensomme og isoleret, hvilket kan medføre mistrivsel og stress.«

Undersøgelsen viser også, at arbejdslyst og generel lykkefølelse følges ad. Den generelle lykkefølelse hos danskerne er på 75 point på en skala fra 0 til 100.