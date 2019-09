Bare rolig - du er ikke den perfekte kandidat til jobbet

Jobsamtaler og personlighedstest kan ikke bruges til noget, siger erhvervspsykolog Lars Lundmann.

Står du med svedige håndflader og knuger dit cv inden en jobsamtale og håber på, at du kommer til at være den perfekte kandidat? Bare rolig - det kan du slet ikke være.

Spørger man erhvervspsykolog og forfatter Lars Lundmann, er en god medarbejder nemlig ikke noget, man er. Det er noget, man først bliver, når man er ansat.

»Det er ligesom i ’Gift ved første blik’, hvor alle tror, at de skal finde eller være det perfekte match. Men det kan man slet ikke være. Det er noget, man lærer i jobbet,« forklarer han.

Lars Lundemann har netop udgivet boget ”Du skal ikke være dig selv”, der handler om at gøre op med arbejdslivets myter og få det job, du gerne vil have.

Her sætter han blandt andet spørgsmålstegn ved hele udvælgelses- og ansættelsesprocessen, som jobsøgende skal igennem. Han mener nemlig ikke, at man kan aflure, om en person er egnet med en jobsamtale alene.

»Interviewere tror, at de kan finde ud af at vurdere folk på en korrekt måde, men det kan de ikke. Det er umuligt at være objektiv, når man skal vurdere et andet menneske på den måde. Alle vurderinger er subjektive,« siger han.

Det siges, at man danner sig en mening om en andet menneske inden for de første 10 sekunder af første møde, og at denne mening nærmest er urokkelig. Og ifølge Lars Lundmann er det lige præcis førstehåndsindtrykket, der gør udfaldet:

»Når ansøgeren kommer ind, beslutter intervieweren sig - mere eller mindre bevidst - lynhurtigt for, om han kan lide personen. Førstehåndsindtrykket, godt eller dårligt, vil intervieweren så ubevidst forsøge at få bekræftet gennem hele samtalen,« forklarer han.

Også de efterhånden meget populære personlighedstests sår erhvervspsykologen tvivl om.

»Hele idéen om, at man kan undersøge, hvordan personer er, ud fra en test, er skør. Det kan man ikke. Hvis du spørger to personer, om de kan lide at holde ferie i Las Vegas, og de begge svarer ja, bliver de smidt i samme bunke, selvom den ene elsker varmen i Las Vegas og den anden elsker at gamble. Det er blot én af mange grunde til, at personlighedstests ikke siger noget om personlighed,« siger Lars Lundmann.