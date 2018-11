Moody's advarer: Obligationsmarkedet står til en syngende lussing

Store dele af obligationsmarkedet balancerer muligvis på randen af en ny nedtur. Sådan lyder advarslen fra verdens største kreditvurderingsbureau og flere store investorer.

Udsigten til aftagende økonomisk vækst, stigende renter på statsobligationer, tiltagende politisk uro og svingninger i andre dele af finansmarkederne får nu Moody’s Investor Services til at råbe vagt i gevær.

Markedet for kredit Markedet for kredit refererer til den del af lånemarkedet, hvor virksomheder, husholdninger eller regeringer optager lån ved at udstede obligationer, der købes af investorer.

Det er kæmpestort. I Danmark var værdien af obligationsmarkedet - statsobligationer, realkredit og virksomhedobligationer - på næsten 4.000 mia. kr. i 2016, mens aktiemarkedet kun udgjorde omtrent 2.500 mia. kr.

Obligationerne kan få en karakter af kreditvurderingsbureauer som Moody’s. Så skal investorerne ikke selv analysere risikoen for, at virksomhederne eller staterne går i jorden før udløb.

Virksomhedsobligationer med en karakter på mindst BBB kaldes investment grade og er ofte mere sikre end obligationer med en lavere karakter, der kaldes high yield eller junk. De tilbyder til gengæld en lavere rente.

De seneste årtier er det også blevet meget populært at tage almindelige banklån til virksomheder eller forbrugere, pakke dem sammen i store obligationslignende papirer, og så sælge dem videre til bl.a. pensionskasserne. Ligger der tilpas mange lån i et papir, får det en god karakter af f.eks. Moody’s og de tilbyder en højere rente på f.eks. statsobligationer. Tiden vil dog vise, om de reelt er mere sikre.

Kreditmarkedet overlappes af gældsmarkedet, som bl.a. udgør syndikerede lån fra banker eller pensionskasser.

Udviklingen vil gøre det sværere for virksomheder at hente penge ved at udstede obligationer og kan udløse fald på virksomhedsobligationer og papirer bestående af banklån. Det vurderer Elena Duggar, underdirektør i Moody’s.

»Risikoen på markedet for kredit stiger i 2019. Forholdene bliver blot endnu dårligere i 2020,« skriver Elena Duggar i et nyt notat.

Det er dårlige nyheder for de mange investorer, som siden finanskrisen har købt voldsomt op i kreditmarkedet, fordi disse papirer giver et højere afkast end stats- og realkreditobligationer.

Pensionselskabernes beholdning af kreditpapirer er ifølge Finanstilsynet steget fra 87 mia. kr. i 2014 til 107 mia. kr. ved udgangen af sidste år.

Almindelige danskere ejer gennem investeringsforeninger udenlandske obligationer for omtrent 188 mia. kr., ifølge Finans Danmark. Deriblandt næsten 100 mia. kr. af de mest risikable virksomhedsobligationer og obligationer fra vækstlande.

»Der er grund til at være skeptisk. Siden 2017 har vi syntes, at mange kreditobligationer har været for dyre i forhold til den risiko, man skal tage,« siger Kristian Brinch Hansen, der er obligationschef hos formueforvalteren Investering & Tryghed.

Hos Bankinvest skeler obligationschef Michael Hauch også nervøst til udviklingen i kreditmarkedet. Men det kan være for tidligt at trække sig helt ud.

»Problemet er timing. Man kan godt have ret i, at markedet vil få problemer, men man kan nå at tabe mange penge, før man får ret,« siger Michael Hauch.