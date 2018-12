Dansk topøkonom i USA: Ingen grund til panik

Der er kaos overalt, men der er ingen grund til at gå i panik. Det er budskabet fra Torsten Sløk, som trods en stribe faresignaler over hele kloden finder sikkerhed i tal.

»Lige i øjeblikket er tingene komplicerede,« lyder det i en mail fra Torsten Sløk.



Han er cheføkonom for Deutsche Banks internationale afdeling i New York, hvorfra han dagligt sender en mail ud med forskellige grafer, der hver især fortæller en lille historie om verdens tilstand pt.



Efter flere dage med uro, i særdeleshed efter meddelelsen om anholdelsen af den kinesiske forretningskvinde, finansdirektør i telegiganten Huawei, Meng Wanzhou, hvilket kan komplicere den i forvejen tilspidsede situation omkring handelsaftalen mellem USA og Kina, kom cheføkonomen på banen med beroligende ord.



»Det menneskelige sind har det bedst med, at der er en logik med, hvad der sker i verden. Det gælder også for investorer. Vi har brug for en historie, og markederne bliver nervøse, hvis der er for mange ikke-kvantificerbare signaler og ingen klare tegn på en konsistent fortælling,« mener Torsten Sløk, som derefter lister en række faresignaler, som markederne skal tage bestik af i vurderingerne for, hvordan man ser fremtiden.



Lige nu hæfter cheføkonomen sig ved, at der er stærke, amerikanske økonomital. Men de globale programmer for kvantitative lettelser, hvor centralbanker i situationer med ultralave renteniveauer stimulerer økonomierne på forskellige måder, er ved at udløbe, og det bliver dyrere for udlændinge at aktiver i USA.



Dertil kommer den meget omtalte handelskrig mellem USA og Kina, der går op og ned i styrke, oliepriserne falder, dollaren stiger og det helt umålelige, politiske fænomen ”populisme” er på fremmarch flere steder.



Derfor er det bedre for investorerne at se på den økonomiske data, forklarer han, og det er det, den amerikanske nationalbank, FED, gør. Den data er god, der er enighed om en solid BNP-vækst de kommende seks kvartaler.



»Hvis du ser på den økonomiske data, ser vi en klar historie: Vi vil ikke opleve en recession lige foreløbig,« lyder det fra Sløk, som tilføjer:



»Sagt på en anden måde: Med faldende oliepriser ADP-rapporten i dag på 179.000 (antallet af nyskabte jobs i november, red.), og den seneste ISM-rapport (der tager temperaturen på fremstillingsindustrien, red.) på 59,3 pct., hvor er så den recession, som markedet er så bekymret for?«



Ifølge Deutsche Banks forventninger skal vi ud til 3. kvartal i 2020, før der er en amerikansk BNP-vækst og privat forbrug på under 2 pct.