Antallet af kvinder på arbejdsmarkedet i Danmark er blandt det højeste i Europa.

Det er i høj grad kvinderne, der sikrer en historisk velstand i dansk økonomi.

Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet de seneste årtier har ifølge OECD løftet den danske BNP med 215 mia. kr. Det svarer til mellem 33.000-40.000 kr. pr. indbygger.

Hvis ikke kvinderne havde været der, ville BNP pr. indbygger ligge på samme niveau som i slutningen af 1990’erne.

»Det er ganske enkelt vildt,« mener Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.

Antallet af erhvervsaktive kvinder, der enten er i beskæftigelse eller aktivt søger job herhjemme, er blandt det højeste i Europa - kun overgået af vores naboland Sverige, viser en analyse fra Nykredit.

Beskæftigelsen måles som erhvervsfrekvens, og den er nu 71 pct. for kvinder. Erhvervsfrekvensen angiver, hvor mange personer i den erhvervsaktive alder, der enten er i beskæftigelse eller aktivt søger beskæftigelse.

Erhvervsfrekvensen for danske kvinder mellem 15 og 69 år er steget fra 46,9 pct. i 1950 til knap 71 pct. i 2017.

Det høje tal skaber et øget arbejdsudbud, og erfaringen viser ifølge Nykredit, at et øget arbejdsudbud også øger beskæftigelsen på sigt.

Isoleret set styrker det de offentlige finanser og øger den samlende økonomiske velstand i Danmark.

Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet varede indtil starten af 1980’erne og toppede i slutningen af samme årti på et niveau omkring 73 pct.

Omvendt er mændene langt mindre aktive på det danske arbejdsmarked, end de var før i tiden.

Hos mændene i samme aldersgruppe er erhvervsfrekvensen faldet fra 95,4 pct. i 1950 til ca. 75 pct. i 2017. Det er et fald, der har fundet sted løbende og skal ses i sammenhæng med forbedringer af det danske velfærdssystem.

Når erhvervsfrekvensen for mænd og kvinder ligger så tæt på hinanden, betyder det også, at der er grænser for, hvor stort et økonomisk potentiale man kan høste ved at løfte frekvensen for kvinder yderligere.