Medie: Kina er klar til at bruge radikalt våben i handelskrigen

Kina er angiveligt klar til at bruge sin dominans inden for såkaldte sjældne jordarter i handelskrigen med USA.

Kina er klar til at svare igen i handelskrigen mod USA ved at åbne en ny flanke. I det statskontrollerede medie People's Daily advarer man i en kommentar med rubrikken »USA, undervurder ikke Kinas evne til at slå tilbage« om, at man fra kinesisk side er klar til at bruge sjældne jordarter i konflikten.

Det skriver det internationale nyhedsbureau Reuters.

Begrebet "sjældne jordarter" dækker over 17 metaller, og Kina sidder på langt størstedelen af produktionen i verden. Sjældne jordarter bliver brugt i alt fra genopladelige batterier over telefoner til GPS-udstyr, og derfor har man i Saxo Bank tidligere betegnet sjældne jordarter som det mest radikale våben i handelskrigen.

»Da man kontrollerer 85 pct. af den globale produktion, kan Kina forårsage alvorlige forstyrrelser i den amerikanske økonomi og militær ved at begrænse adgangen til sjældne jordarter,« skriver Saxo Banks aktiestrateg i analysen, hvor det samtidig bliver påpeget, at konflikten mellem USA og Kina er ved at udvikle sig til en kold krig på teknologi.

I Danske Bank ser chefanalytiker Allan von Mehren udmeldingen som et tegn på en eskalerende konflikt.

»Det er et klart signal om, at man er villig til at bruge sjældne jordarter i handelskrigen, og at man i Kina er i en fase, hvor man forbereder sig på at kunne svare igen på det skyts, som USA sender mod Kina,« siger Allan von Mehren.

Selv om det er et tegn på en eskalerende handelskrig, betyder truslen om at bruge sjældne jordarter dog ikke, at en handelsaftale mellem de to lande er udelukket, lyder det fra Danske Bank.

»Nogle gange skal man helt op på konfliktskalaen, inden man finder hinanden ved forhandlingsbordet. Den næste test bliver ved det kommende G20-møde, hvor Donald Trump og Xi Jinping skal mødes,« siger Allan von Mehren.

G20-mødet finder sted i Japan i juni, og det vil være første gang lederne fra de to stormagter mødes, siden handelskrigen eskalerede i begyndelsen af maj.