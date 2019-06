Trump og Xi kan rive tæppet væk under aktiemarkederne i weekenden

Skuffelsen lurer forude, lyder vurderingen fra Nordea.

Finansmarkederne risikerer at få en grim overraskelse, når den amerikanske præsident, Donald Trump, og Kinas leder, Xi Jinping, mødes til G20-mødet, der løber af stablen i japanske Osaka fredag og lørdag.

Rygter om en opblødning i handelskrigen mellem de to lande har fyldt i medierne de seneste dage, og aktiemarkedet har ifølge Nordea allerede taget forskud på en tilnærmelse. Men her har man måske solgt skindet, før bjørnen er skudt, vurderer bl.a. Nordea, der først ser en egentlig våbenhvile ved årsskiftet.

»Sandsynligheden for, at vi bliver skuffet på weekendens møde, er nok større end det omvendte,« siger Andreas Østerheden, seniorstrateg i Nordea.

»Det står klart, at denne konflikt handler om mange andre ting end handel. Den handler om, hvem der har den økonomiske dominans om 30 år. Derfor kommer denne konflikt til at vare ved,« fortsætter han.

Trump forlod forhandlingerne i maj og truede med nye tariffer allerede næste måned, fordi han mente, at kineserne trak i land på afgørende områder. Kineserne svarede igen med at beskylde USA for ufine metoder.

Der gik forleden rygter om, at de to parter var tæt på at blive enige om en aftale, men det blev senere tonet lidt ned. Noget tyder dog ifølge Bankinvest på, at det amerikanske senat er villig til at udskyde den seneste runde af tariffer, hvis Kina til gengæld ikke begrænser eksporten af sjældne metaller, der bruges i bl.a. mobiltelefoner.

»USA ønsker fortsat, at Kina adresserer lovgivning, som skævvrider konkurrencen, men Kina skal have noget til gengæld for ikke at tabe ansigt. Der er med andre ord håb, men Trumps es i ærmet ved forhandlinger er uforudsigelighed, og derfor ved man aldrig,« siger seniorstrateg Nicolas Tousgaard.

Hvis det ikke lykkes de to ledere at blive enige, kan det ifølge den schweiziske storbank UBS løfte det globale vægtede gennemsnit af tariffer tilbage til niveauet i 2003 og helt tilbage til niveauet omkring 1947 for USA isoleret set.

Det kan banke hastigheden i den globale økonomi ned til niveauet under den europæiske gældskrise allerede næste år og barbere mere end 20 pct. af værdien af aktiemarkederne i både USA og Europa, vurderede bankens bankens analytikere og strateger i en note forleden.

»Hvis ikke en eskalering afværges i løbet af den næste uge, så må vi lave store ændringer i vores prognose,« skriver bl.a. bankens økonom Arend Kapteyn.

»Vores hovedscenarie er stadig, at der ikke kommer flere tariffer. Men vores overbevisning er faldet løbende i takt med, at den amerikanske administration har udvist stor entusiasme i sin brug af protektionistisk handelspolitik,« fortsætter han.