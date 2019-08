Global uro kan trække tæppet væk under danskernes lønstigninger

Mere i løn er et stort krav fra de danske lønmodtagere efter flere år med økonomisk fremgang, men flere udenlandske faresignaler truer nu med at stikke en kæp i hjulet forud for de kommende overenskomstforhandlinger.

Martin Flink, f. 1978, er journalist på Finans. Martin blev journalist i 2005, men var året inden med til at etablere Allers erhvervssatsning Idag/Industriens Dagblad. I 2006 skiftede han til en stilling som pressekoordinator i Dansk Industri, hvilket i 2009 blev til en lignende stilling hos Copenhagen Capacity, inden han 2011 begyndte på Jyllands-Postens erhvervsredaktion. Her har han stort set siden tiltrædelsen beskæftiget sig med arbejdsmarkeds-, erhvervs- og økonomisk politik.

Den danske lønudvikling har ligget stabilt på over 2 pct. de seneste år, men noget tyder på, at det hurtigt kan ændre sig.

Blødende aktiemarkeder, usikkerhed om brexit, handelskrig mellem USA og Kina samt negativ vækst i Tyskland er nogle af de elementer, der får danske virksomheder til at se mere dystert på fremtiden.

Og her få måneder før de private overenskomstforhandlinger for en halv million danske lønmodtagere begynder, kan det blive et problem, fordi både lønmodtagere og fagforeninger har talt stigende løn op som et krav i kølvandet på landets økonomiske fremgang.

Las Olsen er cheføkonom i Danske Bank og mener ikke, at lønmodtagerne har »det bedste udgangspunkt« forud for forhandlingerne.

»Vi står overfor en periode, hvor væksten kommer til at gå ned i gear, og der er en risiko for, at det kan udvikle sig til en rigtig krise. Det er ikke en god nyhed for folks løn, for det vil presse lønvæksten i nedadgående retning og gøre det svært at få mere i løn,« forklarer cheføkonomen.

Torsdag viste nye tal fra Danmarks Arbejdsgiverforening, at lønstigningerne de seneste tre år har ligget mellem 2,1 og 2,4 pct., hvilket ifølge Las Olsen ikke er voldsomt, når man er i et opsving.

»Opsvinget har været langt, men ikke så kraftigt som tidligere. Samtidig har inflationen været meget lav, så reallønsudviklingen har været meget fornuftig. Man kan sige, at lønstigningerne har været meget lavere, end de plejer på dette tidspunkt i et opsving, men det er prisstigningerne også,« tilføjer cheføkonomen.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, har netop udgivet en ny prognose, hvor man har set på de globale udfordringer. Cheføkonom Erik Bjørsted ønsker ikke at vurdere effekten på løndannelsen, men siger generelt om forholdene:

»Den udvikling, vi ser, lægger en dæmper på den jobfest, vi har haft i seks år. Vores hovedscenarie er en jobfremgang i lavere tempo, men forestiller man sig, at væksten hos vores vigtigste samhandelspartnere bliver 1 pct. lavere, er der ingen jobfremgang,« siger han.

Det er ikke en god nyhed for folks løn, for det vil presse lønvæksten i nedadgående retning. Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank

Bjørsted understreger, at han ikke ser recession eller tilbagegang som sandsynligt, men skulle det alligevel ske, er dansk økonomi godt rustet til at modstå det, så vi ikke får en krise som i slutningen af 00’erne.

Hos Dansk Metal, der er hovedforhandler på industriens overenskomst, som sætter retningen for hundredevis af overenskomster i andre sektorer, ser man med usikkerhed på fremtiden.

»Der er ingen tvivl om, at skyerne i den globale økonomi er blevet mørkere. Jeg vil dog fastholde, at vi i Danmark sejler lidt op mod strømmen i kraft af en rigtig god konkurrenceevne, høj produktivitet, god indtjening i industrien, lav arbejdsløshed og store overskud på betalingsbalancens løbende poster. Løndannelsen i industrien sker jo ude på den enkelte virksomhed, og det bliver derfor helt afhængigt af udviklingen på den enkelte virksomhed, hvordan udviklingen i lønnen er,« siger cheføkonom i Dansk Metal, Thomas Søby.

Hos arbejdsgiverne og forhandlingsmodparten i DI deler vicedirektør Steen Nielsen analysen af, at omverdenen er på vej i en negativ retning.

Han ser det nuværende lønudviklingsniveau som »betydeligt bedre« end for fem-seks år siden, men forstår godt, hvorfor kravene om en højere lønudvikling har taget fart i takt med at økonomien er blevet gradvist forbedret. Han advarer dog alligevel om at lade sig rive med af den gode stemning.

»Ved krisen i 2007 skulle vi kæmpe med to ting: Dels var afsætningen virkelig lav rundt omkring os, og vi havde et meget højt omkostningsniveau, der gjorde det svært for virksomhederne. Det tog lang tid at komme over det. Udgangspunktet i dag er helt anderledes, men vi skal helst have en fornuftig lønudvikling, så vi står godt rustet, hvis der kommer en ny krise,« siger Steen Nielsen.