Stifteren af Alibaba, Jack Ma, siger, at det sagtens kan blive muligt for kineserne blot at arbejde 12 timer om ugen. Kunstig intelligens kan klare resten.

Kineserne, der ellers er kendt for at arbejde 10 timer om dagen, seks dage om ugen, kan se frem til kun at skulle have en 12 timers arbejdsuge i fremtiden.

Det mener i hvert fald milliardæren og stifter af den kinesiske e-handelsplatform Alibaba, Jack Ma. Det skriver Bloomberg.

I et interview, hvor Jack Ma var sammen med Tesla-stifteren Elon Musk, sagde han, at det var på tide, at kineserne fik mere tid til sjov og ballade, og at kunstig intelligens fremover skulle erstatte nogle af de mange hårde arbejdstimer, refererer Bloomberg.

»Styrken ved bla. elektricitet er, at vi kan give folk mere tid, så de kan gå til karaoke eller dansefest om aftenen. Jeg tror, at på grund af kunstig intelligens, vil folk få mere tid til at nyde at være mennesker,« lød det fra Jack Ma ved en konference om kunstig intelligens.

Han mener, at det vil være muligt blot at arbejde fire timer om dagen tre dage om ugen. Resten kan robotter og kunstig intelligens tage sig af.

Det kræver dog en reform af uddannelsessystemet i særligt Kina, så flere får en bedre uddannelse.

Tanken om en 12 timers arbejdsuge begrænser sig ikke kun til Kina, mener Ma.

»I de næste 10 til 20 år skal ethvert menneske, land og regering fokusere på at reformere uddannelsessystemet og sørge for, at vores børn kan få et job, et job, der kun kræver tre dage om ugen, fire timer om dagen.«

Det er dog ikke særlig længe siden, at Jack Ma skabte en del debat, da han sagde, at han forventede, at de ansatte i hans firma gladeligt skulle arbejde 12 timer om dagen, seks dage om ugen. Også kaldt 9-9-6. Fra klokken ni om morgen til ni om aftenen, seks dage om ugen.

»Hvis vi møder på arbejde kl. 8 og går hjem igen kl. 17, så er det her ikke et højteknologisk firma,« lød det dengang fra Ma, der kaldte 9-9-6 for en »velsignelse«.

Nu mener han dog, at kineserne skal have lov til at more sig noget mere, hvis de ellers får en bedre uddannelse og opfinder noget kunstig intelligens, der kan hjælpe dem